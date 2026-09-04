Годовая программа жилищного строительства в Татарстане выполнена на 90%

В Татарстане введено 90% жилья от годового плана. На сегодняшний день застройщики сдали 2 млн 843 тыс. кв. метров, при запланированных 3 млн 175 тыс. Такую цифру озвучил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на совещании в Доме Правительства. Провел его Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Основной объем обеспечило коммерческое строительство: сданы 105 многоквартирных домов общей площадью около 934 тыс. кв. метров (90% плана). По социальной ипотеке годовая программа исполнена на 71% — введено 37 домов на 106 тыс. кв. метров. ИЖС также близко к завершению: 1 млн 802 тыс. кв. метров, или 91% от задания.

Министр также рассказал о жилье для льготников. В этом году новоселье ждут 641 человек из числа детей-сирот. Уже заключены два госконтракта на приобретение 195 квартир, дополнительно готовится аукцион на 65 жилых помещений. Из 22 сертификатов для многодетных семей с пятью и более детьми реализовано 14.

В категории «Молодые семьи» субсидию получила 61 семья, 50 из них уже использовали средства. Среди вынужденных переселенцев, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС две из трех семей приобрели жилье. Кроме того, в республике завершены четыре объекта инфраструктуры: по одному в Альметьевском и Апастовском районах и два в Высокогорском. Дороги к новостройкам готовы на 89%, сети водоснабжения — также на 89%.