Бывший футболист и тренер московского ЦСКА Александр Гришин заявил, что готов вновь вернуться в армейский клуб. Специалист не исключает третьего назначения на тренерскую работу в команде и согласен рассмотреть любую предложенную должность. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-Экспрессу».

По словам Гришина, ЦСКА занимает особое место в его жизни. С этим клубом связана значительная часть его футбольной карьеры, начиная с обучения в спортивной школе и заканчивая выступлениями за основную команду.

После завершения игровой карьеры Гришин продолжил работать в армейской системе уже в качестве тренера. На протяжении нескольких лет он занимался подготовкой молодых футболистов.

Специалист подчеркнул, что именно ЦСКА во многом определил его профессиональный путь. Поэтому возможность очередного возвращения в клуб он рассматривает положительно.

При этом Гришин отметил, что не намерен ограничиваться какой-либо конкретной должностью. Если руководство армейцев предложит ему работу, он готов обсудить различные варианты сотрудничества.

Бывший тренер также рассказал о своих отношениях с руководителями ЦСКА. По его словам, несмотря на уход из академии, у него сохранились хорошие контакты с представителями клуба, в том числе с генеральным директором Романом Бабаевым.

Гришин пояснил, что обстоятельства последнего увольнения не повлияли на его отношение к армейцам. Возникшие разногласия он связывает исключительно с директором академии, а не с клубом в целом.

Футбольная карьера Александра Гришина тесно связана с ЦСКА. За основную команду полузащитник выступал с 1988 по 1994 год, а затем вернулся в ее состав в 1997–1999 годах.

Вместе с армейцами он стал чемпионом СССР в 1991 году. Позднее Гришин завоевал серебряные медали чемпионата России в 1998 году и бронзовые награды национального первенства в 1999-м.

В декабре 2010 года бывший футболист возглавил молодежную команду ЦСКА. После нескольких лет работы он покинул клуб, однако в октябре 2022 года вновь присоединился к армейской системе, получив должность в академии.

Сейчас Гришин не исключает еще одного возвращения. При этом о конкретных предложениях со стороны руководства ЦСКА специалист не сообщал.

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