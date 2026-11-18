Белорусская теннисистка Арина Соболенко объяснила свою эмоциональную реакцию во время матча против украинки Элины Свитолиной на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации. Спортсменка заявила, что ее нецензурные слова были адресованы не сопернице, а группе зрителей, которые активно поддерживали украинку и радовались ошибкам белоруски. Об этом сообщает «Советский спорт».

Инцидент произошел во время встречи Соболенко и Свитолиной на итоговых соревнованиях сезона в американском Индиан-Уэллсе. Матч завершился победой украинской теннисистки в трех партиях — 6:3, 3:6, 6:1.

По ходу поединка белорусская спортсменка испытывала раздражение из-за поведения некоторых болельщиков. По ее словам, небольшая группа зрителей особенно бурно реагировала на неудачные действия с ее стороны.

После встречи в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой Соболенко, предположительно, произносит нецензурную фразу. Публикация вызвала обсуждение среди поклонников тенниса.

Впоследствии спортсменка решила публично прокомментировать произошедшее. Она разместила сообщение на своей странице в социальной сети, объяснив причины эмоционального высказывания.

Соболенко подчеркнула, что не собиралась оскорблять Элину Свитолину. По ее утверждению, раздражение было связано исключительно с поведением отдельных зрителей, которые демонстративно приветствовали ее ошибки.

Теннисистка признала, что в тот момент не сумела справиться с эмоциями и выбрала неподходящий способ выразить недовольство.

Она также принесла извинения всем, кого могли задеть ее слова. Белоруска отметила, что должна была отреагировать на ситуацию иначе.

Отдельно Соболенко высказалась о своей сопернице. Она высоко оценила выступление Свитолиной, назвав проведенный ею матч отличным, и пожелала украинской спортсменке успехов в оставшейся части турнира.

Таким образом, белорусская теннисистка объяснила свое поведение эмоциональной реакцией на действия болельщиков, подчеркнув, что ее высказывание не было направлено против Свитолиной.

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