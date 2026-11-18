В России во втором полугодии 2027 года планируют приступить к вакцинации подростков против вируса папилломы человека (ВПЧ). На первоначальном этапе прививки предполагается делать девочкам в возрасте от девяти до 14 лет. В дальнейшем профилактическую программу намерены распространить и на мальчиков. Об этом сообщила член комитета Государственной думы по охране здоровья Юлия Гаревская, передает РИА Новости.

По словам депутата, необходимость расширения программы профилактических прививок связана с широким распространением папилломавирусной инфекции среди населения.

Гаревская отметила, что среди молодых людей доля инфицированных может достигать 70%. При этом, согласно приведенным ею оценкам, на протяжении жизни с вирусом сталкиваются от 90 до 95% людей.

Особую опасность представляют разновидности ВПЧ, способные повышать вероятность развития онкологических заболеваний. В частности, длительное сохранение определенных типов вируса в организме связано с риском возникновения рака шейки матки.

Парламентарий обратила внимание, что лечение последствий папилломавирусной инфекции может занимать продолжительное время и требовать существенных денежных расходов. При этом медицинская помощь не всегда позволяет добиться желаемого результата.

Именно поэтому одним из основных направлений профилактики рассматривается вакцинация в подростковом возрасте. Предполагается, что своевременное проведение прививок поможет уменьшить вероятность развития заболеваний, связанных с ВПЧ.

На первом этапе программа будет ориентирована на девочек от девяти до 14 лет. После этого власти рассчитывают расширить охват вакцинации, включив в него мальчиков подросткового возраста.

По мнению Гаревской, такая мера позволит снизить риски для здоровья подрастающего поколения, в том числе предотвратить возможные последствия инфекции для репродуктивной системы.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Министерству здравоохранения включить прививки против вируса папилломы человека в национальный календарь профилактических прививок.

Для выполнения поручения предусмотрено применение вакцины российского производства. Срок подготовки соответствующих изменений установлен до 1 июня 2027 года.

Таким образом, начало общероссийской программы вакцинации против ВПЧ намечено на вторую половину 2027 года. При этом точные условия ее проведения будут определяться в рамках реализации соответствующих решений Минздрава.

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