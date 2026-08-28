Новости Татарстана

Минниханов поручил провести День Республики Татарстан на высоком уровне

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Рустам Минниханов потребовал, чтобы 30 августа Казань и весь Татарстан встретили по-праздничному. На совещании в Доме Правительства республики он заявил: подготовка к главному дню региона должна быть безупречной. Праздник, по словам раиса, объединяет все поколения уроженцев и жителей.

В городах и районах откроют новые и обновлённые объекты — соцсфера, дороги, коммунальная инфраструктура, общественные пространства. Не забудут и о людях: в программе чествование ветеранов, тружеников, заслуженных деятелей, лауреатов Доски почёта и защитников Отечества. Для жителей выступят творческие коллективы.

«Организаторам, главам городов и районов необходимо провести праздничные мероприятия на высоком организационном уровне. Совместно с правоохранительными органами следует предусмотреть все меры безопасности», — подчеркнул Рустам Минниханов.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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