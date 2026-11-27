В православной церкви разъяснили, как следует распоряжаться личными вещами человека после его смерти. Многие родственники опасаются пользоваться оставшимся имуществом из-за распространённых народных поверий, сообщает «Южный Федеральный».

По словам священнослужителя, православное вероучение не запрещает носить одежду покойного, использовать его бытовые принадлежности или хранить памятные предметы.

Представления о том, что имущество умершего способно притягивать неприятности или накапливать отрицательную энергию, представитель духовенства отнёс к суевериям, не имеющим отношения к христианскому учению.

Оставшиеся после смерти родственника вещи можно сохранить в семье, использовать в повседневной жизни или передать людям, которые в них нуждаются.

При этом священник призвал верующих уделять больше внимания духовной стороне поминовения. Согласно православной традиции, проявить заботу о душе усопшего можно посредством молитвы и добрых дел в его память.

Молиться за умерших родственников разрешается как в храме, так и дома. Избавляться от принадлежавших им предметов исключительно из-за страха перед возможными несчастьями необходимости нет.