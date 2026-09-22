Фасоль обычно идет только в суп: готовлю из нее густое грузинское лобио без мяса

Фасоль совсем не обязательно оставлять только для супов и салатов. Если потушить ее с луком, чесноком, специями и зеленью, получается густое лобио — сытное блюдо, которому мясо действительно не требуется.

Особенность здесь в текстуре: часть фасоли остается целой, а часть разминается прямо в сковороде. Благодаря этому соус становится густым без муки и сливок.

Что понадобится

На 3–4 порции:

красная сухая фасоль — 300 г;

репчатый лук — 2 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

грецкие орехи — 60 г;

кинза — небольшой пучок;

растительное масло — 2 ст. л.;

молотый кориандр — 1 ч. л.;

хмели-сунели — 1 ч. л.;

красный перец — по вкусу;

соль — по вкусу;

винный уксус — 1–2 ч. л. по вкусу.

Сухую фасоль лучше замочить заранее на несколько часов или на ночь. После замачивания воду сливают, а для варки наливают свежую.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Фасоль для лобио варю до очень мягкого состояния. Если зерно уже готово для салата, но внутри еще остается плотным, для этого блюда ему нужно дать больше времени».

Как приготовить густое лобио

Замоченную фасоль залейте свежей водой и доведите до кипения. Варите при слабом кипении до полной мягкости — в зависимости от сорта это может занять около 60–90 минут и более. Готовую фасоль откиньте на дуршлаг, но примерно стакан отвара сохраните. Лук мелко нарежьте. Разогрейте масло в глубокой сковороде и готовьте лук на среднем огне 7–10 минут, пока он не станет мягким и слегка золотистым. Добавьте измельченный чеснок, кориандр, хмели-сунели и острый перец. Перемешайте и прогрейте около 30 секунд. Переложите в сковороду фасоль. Добавьте примерно 100 мл оставленного отвара и разомните ложкой или толкушкой около трети зерен. Всыпьте измельченные грецкие орехи и тушите еще 5–7 минут. Если масса получается слишком плотной, понемногу добавляйте фасолевый отвар. В конце положите рубленую кинзу, посолите и добавьте немного винного уксуса. Перемешайте и снимите с огня.

Зачем разминать часть фасоли

Именно этот прием помогает получить характерную густую консистенцию без дополнительного загустителя. Размятая фасоль соединяется с отваром, луком и специями, образуя плотную основу, а целые зерна сохраняют текстуру блюда.

Слишком много жидкости сразу добавлять не стоит. Горячее лобио может показаться густым, но после новой порции отвара легко превратится почти в суп.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Отвар от фасоли не выливаю до самого конца. Сначала добавляю буквально половину стакана, разминаю часть зерен и только потом оцениваю густоту. Вернуть жидкость легко, а выпаривать лишнюю придется дольше».

Лобио можно подавать горячим сразу после приготовления, но после небольшого отдыха вкус специй, чеснока и зелени становится выразительнее. Рядом достаточно поставить свежий хлеб, лаваш или овощи — отдельное мясное блюдо уже не обязательно.

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