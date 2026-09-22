Технологии

НИИ полимеров наладил выпуск сырья для стоматологических пломб

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Новгородской области НИИ полимеров наладил выпуск полиакриловой кислоты для стоматологических цементов и связующего БИС-ГМА. Это ключевой ингредиент для производства пломб и искусственных зубов.

Стоматологические материалы — пломбы, основы для коронок и даже зубные пасты — создают из сложных полимеров, смол, наполнителей и других химических компонентов. Они становятся доступнее, качественнее и дешевле, потому что производятся в России, а не закупаются за границей. Импортозамещение в этой сфере поддерживает нацпроект «Новые материалы и химия».

В Московской области запатентовали материал на основе октакальциевого фосфата. Его используют для регенерации костной ткани в имплантологии.

Три года назад группа врачей и технологов в Кировской области решила создать собственное производство пломбировочных композитов, цементов и других материалов мирового уровня, используя только российское сырье и химические компоненты. Сегодня российскую продукцию поставляют в Казахстан, Узбекистан, Иран, Египет и Ирак.

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