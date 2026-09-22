Экономика

В Новосибирской области на 25 лет заключили концессии по переработке отходов

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Правительство Новосибирской области заключило 2...

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Концессионные соглашения о строительстве комплексов по переработке твёрдых бытовых отходов «Левобережный» и «Правобережный» заключило правительство Новосибирской области. Соответствующие постановления опубликованы 22 сентября, срок действия соглашений — 25 лет. Об этом сообщает «Континент Сибирь».

Полигон «Левобережный» мощностью 300 тыс. тонн в год разместится на участке площадью 79,5 га возле села Верх-Тула, «Правобережный» мощностью 330 тыс. тонн в год — на 69,8 га недалеко от села Раздольное. На обоих комплексах предполагается стопроцентная сортировка отходов. Завершить первый этап строительства «Левобережного» планируется до 2029 года, первый этап «Правобережного» — до апреля того же года, все работы — до конца 2043 года.

На создание частей комплексов в рамках второго-четвёртого этапа региональные власти направят капитальный грант — по 1,74 млрд рублей на каждый объект. Также предусмотрены инвестиционный платёж для возмещения расходов на создание комплексов и процентный платёж на выплату процентов по соглашениям на финансирование первого этапа строительства: 6,66 млрд и 2,99 млрд рублей для «Левобережного», 7,63 млрд и 2,36 млрд рублей для «Правобережного». Финансирование со стороны концессионеров составит 13,46 млрд и 13,68 млрд рублей соответственно.

Соглашения заключены с ООО «КПО Правобережный» и ООО «КПО Левобережный», которые принадлежат Корпорации развития и Агентству развития жилищного строительства Новосибирской области. Структуры созданы летом 2025 года, а весной 2026 года их возглавил бывший мэр города Обь Павел Буковинин. Ранее сообщалось о сдвиге сроков подписания концессий с мая до августа текущего года; в качестве причины называлась «выработка и согласование оптимальной для текущих макроэкономических условий финансово-экономической модели для реализации проектов».

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