Эксперт предупредил о поддельных приложениях с картами АЗС

В Крыму предупредили об угрозе: злоумышленники создают фальшивые приложения, которые выдают себя за карты автозаправочных станций. С их помощью мошенники рассчитывают похитить персональные данные пользователей. Об этом заявил доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко, передаёт NEWS.ru.

Поддельные программы обещают показать расположение АЗС, цены на топливо или помочь найти ближайшую заправку. Чаще всего такие приложения попадаются в поисковой выдаче и на сторонних сайтах.

После установки на смартфон может попасть вирус — он открывает мошенникам удалённый доступ к устройству. Злоумышленники способны украсть логины, пароли и другие персональные данные, добраться до банковских приложений и списать деньги со счетов. Щербаченко призвал не переходить по неизвестным ссылкам и не скачивать программы из сомнительных источников.

С 14 по 20 сентября жертвами мошенников стали 18 жителей республики, а общий ущерб превысил два миллиона рублей. Самыми распространёнными схемами обмана названы «безопасный счёт», займы денежных средств, предложения по дополнительному заработку и инвестициям в криптовалюту, а также онлайн-покупки.