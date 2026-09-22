В Западной Сибири впервые нашли частичный скелет эласмотерия

Палеонтологический музей Томского государственного университета получил частичный скелет эласмотерия — древнего носорога, известного как «сибирский единорог». В Западной Сибири впервые обнаружили сразу множество костей позвоночника этого животного, а не отдельные фрагменты.

Останки нашли местные жители на юге Западной Сибири рядом с деревней Кирилловка в Северном Казахстане. На площади примерно 4 квадратных метров исследователи обнаружили зуб, позвонки разных отделов позвоночника, ребра, части таза и длинные кости ног.

Возраст найденной особи оценивается примерно в 20 лет, а жила она около 350 тысяч лет назад. На костях не нашли следов воздействия хищников или воды. По версии ученых, эласмотерий погиб осенью возле водоема, а весной паводок быстро захоронил останки в песчано-глинистых отложениях.

В том же слое обнаружили верхний зуб шерстистого носорога и фрагменты черепа древней лошади. Эласмотерия и шерстистого носорога вместе находят во второй раз.

Особое значение находке придает возможность определить пол древнего животного. При исследовании костей специалисты установили, что левая кость была более изящной, чем у известных европейских экземпляров. Расчеты показали, что скелет принадлежал взрослой самке. Самки эласмотериев были несколько меньше самцов, но также отличались крупными размерами.

Эласмотерий жил на протяжении последних 2,5 млн лет и мог достигать 2,5 метра в холке при массе до 3 тонн. На его черепе находился крупный костный купол, однако ученые пока не пришли к единому мнению о том, был ли на нем рог.

У животного были зубы без корней, которые росли на протяжении всей жизни. Благодаря длинным ногам эласмотерий мог перемещаться на большие расстояния. Ученые предполагают, что летом он держался возле водоемов и питался мягкой растительностью, а в холодный период уходил в степи, где употреблял жесткие злаки, сообщает "Самара Онлайн 24".