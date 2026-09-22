Интересно

В Западной Сибири впервые нашли частичный скелет эласмотерия

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Палеонтологический музей Томского государственного университета получил частичный скелет эласмотерия — древнего носорога, известного как «сибирский единорог». В Западной Сибири впервые обнаружили сразу множество костей позвоночника этого животного, а не отдельные фрагменты.

Останки нашли местные жители на юге Западной Сибири рядом с деревней Кирилловка в Северном Казахстане. На площади примерно 4 квадратных метров исследователи обнаружили зуб, позвонки разных отделов позвоночника, ребра, части таза и длинные кости ног.

Возраст найденной особи оценивается примерно в 20 лет, а жила она около 350 тысяч лет назад. На костях не нашли следов воздействия хищников или воды. По версии ученых, эласмотерий погиб осенью возле водоема, а весной паводок быстро захоронил останки в песчано-глинистых отложениях.

В том же слое обнаружили верхний зуб шерстистого носорога и фрагменты черепа древней лошади. Эласмотерия и шерстистого носорога вместе находят во второй раз.

Особое значение находке придает возможность определить пол древнего животного. При исследовании костей специалисты установили, что левая кость была более изящной, чем у известных европейских экземпляров. Расчеты показали, что скелет принадлежал взрослой самке. Самки эласмотериев были несколько меньше самцов, но также отличались крупными размерами.

Эласмотерий жил на протяжении последних 2,5 млн лет и мог достигать 2,5 метра в холке при массе до 3 тонн. На его черепе находился крупный костный купол, однако ученые пока не пришли к единому мнению о том, был ли на нем рог.

У животного были зубы без корней, которые росли на протяжении всей жизни. Благодаря длинным ногам эласмотерий мог перемещаться на большие расстояния. Ученые предполагают, что летом он держался возле водоемов и питался мягкой растительностью, а в холодный период уходил в степи, где употреблял жесткие злаки, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

яд для тараканов с борной кислотой и яйцом

Кулинария

день назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Технологии

день назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

техника речи обучение в Новосибирске

Не у нас

7 часов назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

7 часов назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Кулинария

день назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

день назад

Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно
Экономика
час назад

В Киеве дизель на части АЗС подорожал выше 100 гривен за литр

В Киеве на отдельных АЗС дизель подорожал выше ...

Не у нас

12 минут назад

В крови обнаружили аутоантитела, связанные с риском аритмии

Полезное

день назад

В Татарстане представили предварительные итоги голосования на выборах 2026 года

Не у нас

27 минут назад

Northrop Grumman испытала квантовую навигацию без GPS на дроне

Технологии

50 минут назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке
Эксперт предупредил о поддельных приложениях с ...
Технологии
2 часа назад

Эксперт предупредил о поддельных приложениях с картами АЗС

Не у нас

час назад

Ученые связали восемь консервантов с риском высокого давления

Технологии

час назад

НИИ полимеров наладил выпуск сырья для стоматологических пломб

Новости Татарстана

2 часа назад

Жители Нижнекамска получили поздравление от Минниханова с 60-летием города
Авто под контролем: проверенные мастерские и се...
Гид по Казани
6 дней назад

Авто под контролем: проверенные мастерские и сервисы Казани