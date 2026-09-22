Northrop Grumman испытала квантовую навигацию без GPS на дроне

Northrop Grumman испытала систему AQNav на беспилотнике Lumberjack. Разработанная компанией SandboxAQ технология предназначена для навигации без GPS и других спутниковых сигналов.

Система определяет положение и направление полета по изменениям магнитного поля Земли. Затем полученные измерения сравниваются с картой магнитного поля при помощи специализированной модели искусственного интеллекта. В результате местоположение беспилотника можно определять в режиме реального времени.

AQNav оснащена оптическим магнитометром. В его стеклянном контейнере находятся атомы рубидия, цезия или калия. Лазер воздействует на атомы, а магнитное поле Земли изменяет их направление. По этим изменениям система рассчитывает силу и направление магнитного поля. Заявленная точность измерений достигает 10⁻¹⁵ тесла.

Технология не требует работы при низких температурах и функционирует при обычной температуре. Благодаря этому для нее не нужны тяжелые системы охлаждения и запасы жидкого гелия.

Масса Lumberjack без нагрузки составляет 36 кг. Максимальная взлетная масса беспилотника достигает примерно 131 кг, а стоимость аппарата составляет от 75 тыс. до 100 тыс. долларов.

Как сообщили в Northrop Grumman, на подготовку новой навигационной системы к работе потребовалось менее месяца, сообщает "Самара Онлайн 24".