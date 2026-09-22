Ученые связали восемь консервантов с риском высокого давления

Высокое потребление ряда пищевых консервантов оказалось связано с повышенным статистическим риском гипертонии. К такому выводу пришли исследователи, изучив данные более 112 тысяч жителей Франции.

В работе приняли участие 112 395 добровольцев. Каждые шесть месяцев они записывали продукты и напитки, употребленные в течение трех дней. На основе этих данных ученые определяли количество различных добавок в рационе.

Средний период наблюдения составил семь-восемь лет. Исследователи фиксировали случаи гипертонии, инфаркта и инсульта. По данным исследования, за первые два года хотя бы один консервант употребили 99,5% участников.

У людей, которые употребляли больше всего неантиоксидантных консервантов, статистический риск гипертонии был выше на 29%. Для сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, показатель оказался выше на 16%. При высоком потреблении антиоксидантных консервантов риск гипертонии был статистически выше на 22%.

Отдельно ученые проверили 17 наиболее распространенных среди участников консервантов. С повышенным риском высокого артериального давления оказались связаны восемь веществ: E202, E224, E250, E300, E301, E316, E330 и E392. Это сорбат калия, метабисульфит калия, нитрит натрия, аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, эриторбат натрия, лимонная кислота и экстракты розмарина. Аскорбиновая кислота также показала связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи рассматривают возможное влияние добавок на окислительный стресс, воспаление и кишечную микробиоту. При этом авторы работы отмечают, что полученные результаты не подтверждают причинно-следственную связь. Сам факт статистической связи не означает, что употребление этих веществ обязательно приводит к гипертонии или болезням сердца и сосудов, сообщает "Самара Онлайн 24".