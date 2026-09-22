Не у нас

Ученые связали восемь консервантов с риском высокого давления

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Высокое потребление ряда пищевых консервантов оказалось связано с повышенным статистическим риском гипертонии. К такому выводу пришли исследователи, изучив данные более 112 тысяч жителей Франции.

В работе приняли участие 112 395 добровольцев. Каждые шесть месяцев они записывали продукты и напитки, употребленные в течение трех дней. На основе этих данных ученые определяли количество различных добавок в рационе.

Средний период наблюдения составил семь-восемь лет. Исследователи фиксировали случаи гипертонии, инфаркта и инсульта. По данным исследования, за первые два года хотя бы один консервант употребили 99,5% участников.

У людей, которые употребляли больше всего неантиоксидантных консервантов, статистический риск гипертонии был выше на 29%. Для сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркт и инсульт, показатель оказался выше на 16%. При высоком потреблении антиоксидантных консервантов риск гипертонии был статистически выше на 22%.

Отдельно ученые проверили 17 наиболее распространенных среди участников консервантов. С повышенным риском высокого артериального давления оказались связаны восемь веществ: E202, E224, E250, E300, E301, E316, E330 и E392. Это сорбат калия, метабисульфит калия, нитрит натрия, аскорбиновая кислота, аскорбат натрия, эриторбат натрия, лимонная кислота и экстракты розмарина. Аскорбиновая кислота также показала связь с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Исследователи рассматривают возможное влияние добавок на окислительный стресс, воспаление и кишечную микробиоту. При этом авторы работы отмечают, что полученные результаты не подтверждают причинно-следственную связь. Сам факт статистической связи не означает, что употребление этих веществ обязательно приводит к гипертонии или болезням сердца и сосудов, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

5 часов назад

Министр Силуанов раскрыл, куда отправились 15 трлн рублей из ФНБ

Интересное в Казани

день назад

Журналиста ProKazan оставили за городом без машины: рассказываем, удобно ли обойтись без автомобиля в поселке под Казанью

постельные клопы уничтожение в домашних условиях

Кулинария

день назад

Беру банку фасоли и банку кукурузы: салат за 5 минут получается таким сытным, что ужин не нужен

Технологии

день назад

В «Мегафоне» объяснили, почему интернет тормозит при хорошем сигнале

сколько стоит сделать презентацию

Не у нас

7 часов назад

Священник Головин перечислил грехи, губящие душу

Не у нас

7 часов назад

Священник разъяснил, могут ли вечные адские муки закончиться

Кулинария

день назад

Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется

Кулинария

день назад

Беру копченую курицу и корейскую морковь: слоеный салат собираю за 10 минут — пропитывать не нужно
Экономика
час назад

В Киеве дизель на части АЗС подорожал выше 100 гривен за литр

В Киеве на отдельных АЗС дизель подорожал выше ...

Технологии

51 минуту назад

Владельцы телевизоров LG снимают Wi-Fi и Bluetooth на фоне обвинений в слежке

Интересное в Казани

день назад

Осенний отдых у Волги: где под Казанью 3 ночи стоят как 2, а перезагрузка — как неделя отпуска

Технологии

час назад

НИИ полимеров наладил выпуск сырья для стоматологических пломб

Новости Татарстана

2 часа назад

Жители Нижнекамска получили поздравление от Минниханова с 60-летием города
Эксперт предупредил о поддельных приложениях с ...
Технологии
2 часа назад

Эксперт предупредил о поддельных приложениях с картами АЗС

Не у нас

2 часа назад

Ученые РГПУ оценили влияние цифровизации на мышление детей

Не у нас

2 часа назад

Эксперт рассказал, когда лось может стать опасным для человека

Не у нас

2 часа назад

Эксперт ЦОК АПК рассказал о профилактике бешенства
Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Ка...
Интересное в Казани
6 дней назад

Клиенты уже живут рядом: рассказываем, где в Казани предприниматели ищут помещение для бизнеса