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В крови обнаружили аутоантитела, связанные с риском аритмии

Служба новостей Автор статьи
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Ученые из Новосибирска вместе с исследователями из Италии и США выявили связь аутоантител в крови с повышенным риском опасных нарушений сердечного ритма. Результаты работы 22 сентября представила пресс-служба Института химической биологии и фундаментальной медицины имени Д. Г. Кнорре СО РАН.

Аутоантителами называют белки иммунной системы, которые воздействуют на собственные клетки организма. Исследователи установили, что их наличие связано с изменениями на электрокардиограмме, в частности с удлинением интервала QTc.

Этот показатель отражает время восстановления сердечной мышцы после сокращения. При значении выше 500 миллисекунд риск считается высоким, а показатель более 600 миллисекунд — очень высоким.

Для нового анализа ученые изучили 25 научных работ с данными более 10 тысяч пациентов. У людей с аутоантителами вероятность опасного удлинения QTc оказалась более чем в два раза выше, чем у пациентов без них. Такая связь была выявлена также среди людей с системной красной волчанкой и другими заболеваниями соединительной ткани.

Аутоантитела нередко встречаются при системной красной волчанке, синдроме Шегрена и других ревматических заболеваниях. Экспериментальные исследования ранее показывали, что они могут воздействовать на каналы в клетках сердца и влиять на его ритм.

Руководитель гранта РНФ и главный научный сотрудник института Валентина Бунева отметила, что риск может возрастать при сочетании аутоантител с другими факторами. В частности, влияние могут оказывать некоторые лекарственные препараты.

Специалисты рекомендуют носителям таких антител регулярно делать ЭКГ даже при отсутствии сердечных жалоб. Кроме того, необходимо контролировать прием лекарств, уровень электролитов и регулярно обращаться к врачу, сообщает "Самара Онлайн 24".

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