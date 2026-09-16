Фарша мало, а накормить нужно четверых: добавляю картошку — котлет получается вдвое больше

Когда фарша осталось всего 300–350 граммов, обычных мясных котлет на четверых получится немного. Но увеличивать порцию хлебом необязательно. Сырой картофель тоже хорошо работает в котлетной массе: добавляет объем, делает ее мягче и одновременно заменяет отдельный гарнир.

Картофель лучше натирать мелко и слегка отжимать. Тогда котлеты сохраняют мясной вкус, нормально держат форму и не превращаются в драники с небольшим количеством фарша.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «На небольшую пачку фарша беру примерно столько же картофеля. Если добавить значительно больше, вкус уже смещается в сторону картофельных оладий. Здесь мне нравится именно баланс двух продуктов».

Что понадобится

мясной фарш — 350 г;

картофель — 350–400 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

панировочные сухари — 2 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

растительное масло — для жарки;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу.

Из такого количества массы получается примерно 10–12 небольших котлет — достаточно, чтобы разделить блюдо на четыре порции.

Как приготовить котлеты с картошкой

Натрите картофель. Очищенные клубни измельчите на мелкой терке. Оставьте на пару минут, затем слегка отожмите выделившийся сок. Подготовьте лук. Его тоже лучше мелко натереть или очень хорошо измельчить ножом, чтобы крупные кусочки не мешали формировать котлеты. Соберите массу. Соедините фарш, картофель, лук, яйцо, чеснок, соль и перец. Добавьте панировочные сухари. Перемешайте. Масса должна получиться достаточно мягкой, но держать форму. Если картофель оказался очень сочным, можно добавить еще одну ложку сухарей. Сформируйте котлеты. Делайте их небольшими и не слишком толстыми — примерно 2 см. Так картофель внутри успеет полностью приготовиться. Обжарьте. Выложите котлеты на разогретую сковороду с маслом и готовьте на среднем огне примерно 3–4 минуты с первой стороны. Переверните и подрумяньте вторую. Доведите до готовности. Уменьшите нагрев и готовьте еще несколько минут, при необходимости ненадолго прикрыв крышкой. Особенно важно полностью приготовить котлеты, если используется фарш из птицы.

Зачем отжимать тертый картофель

После измельчения картофель быстро выделяет жидкость. Если добавить ее в фарш целиком, котлетная масса может стать слишком рыхлой. Тогда приходится компенсировать влагу большим количеством сухарей или муки.

Слегка отжатый картофель сохраняет достаточно влаги для мягкой середины, но не разжижает фарш. Содержащийся в нем крахмал также помогает массе удерживать форму при приготовлении.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Такие котлеты делаю немного тоньше обычных. Здесь нужно успеть приготовить не только фарш, но и сырой картофель, поэтому слишком толстая заготовка только усложняет задачу».

Отдельно варить картошку к такому ужину уже необязательно. К котлетам достаточно добавить овощной салат, соленые огурцы или немного сметаны — небольшой упаковки фарша действительно хватает на полноценное блюдо для семьи.

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