НСПК открыла оплату смарт-часами через карты «Мир» без интернета

НСПК, в которую входят карты «Мир», начала внедрять оплату покупок смарт-часами. Об этом сообщил заместитель генерального директора НСПК Павел Михалев. Платежи работают даже при отсутствии интернета.

Сначала способ доступен на нескольких моделях устройств, но список будет расширяться. «Мы начинаем внедрение оплаты смарт-часами с нескольких моделей устройств и постепенно будем расширять их количество. Для нас это первый, но важный шаг», — сказал Михалев.

По его словам, оплата доступна пользователям всех российских банков, подключенных к Mir Pay. Все данные автоматически добавляются в устройство, поэтому связь не требуется.

Процесс выглядит так: человек активирует экран часов поворотом запястья и подносит гаджет к терминалу, после чего деньги списываются мгновенно. С 1 сентября в России также действуют новые правила в банковской сфере — они касаются контроля за переводами, количества карт на человека и способов возврата украденных средств.