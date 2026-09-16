Google добавила в Gemini 3.8 модели Live и Live Extended Thinking
Google расширила семейство ИИ Gemini 3.8 двумя голосовыми моделями — Live и Live Extended Thinking. Обе уже начали внедряться, сообщает Ferra.
Gemini 3.8 Live рассчитана на работу с большим количеством пользователей при сравнительно низких затратах. Она обрабатывает изображения почти в реальном времени и распознаёт переходы между 97 языками во время разговора. Live Extended Thinking создана для более сложных задач: она может одновременно анализировать информацию и вести диалог.
Аудио обеих моделей получает невидимую цифровую метку SynthID. По ней можно определить происхождение звука.
Live доступна в Search Live, а Live Extended Thinking — в Gemini Live. Подписчикам AI Pro и Ultra обе модели также доступны в Google Docs, Gmail и Keep.
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