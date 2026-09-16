Технологии

«Роснефть»: лазерная сварка обсадных труб прошла полевые испытания

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В «Роснефти» сообщили, что специалисты «Самаранефтегаза» и самарского проектного института, входящих в компанию, успешно испытали отечественный комплекс орбитальной лазерной сварки обсадных труб. Технология подтвердила работоспособность в полевых условиях.

Лазерная сварка позволяет оперативно менять конструкцию скважины при осложнениях в процессе бурения. Проектный диаметр эксплуатационной колонны при этом остается неизменным, что особенно важно на сложных месторождениях.

Как отметили в компании, комплексный анализ временных показателей показывает: при серийном применении технологии отдача вырастет за счет упрощения логистики труб, сокращения монтажных операций и материалоемкости на единицу колонны. Это снизит капитальные затраты на строительство скважин, в том числе за счет меньшего потребления цементных и буровых растворов и сокращения расходов на вывоз и утилизацию шлама.

По итогам испытаний рекомендовано продолжить апробацию метода в различных горно-геологических условиях. Также предложено разработать регламентные процедуры по подготовке и интеграции лазерного комплекса в штатный набор оборудования буровой.

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