Новости Татарстана

Новый сектор кладбища в Нижнекамске займет 33 гектара

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В Нижнекамске завершают подготовку к запуску нового сектора городского кладбища. По информации местных властей, площадь мест для захоронений вырастет на 33 гектара.

Во время инспекции объекта представители власти оценили, как продвигаются работы, и обсудили со специалистами детали благоустройства. Сейчас подрядчики обустраивают проезд между старой и новой частями кладбища. До конца недели дорогу отсыпят щебеночно-песчаной смесью. Позже этот участок ждет капитальный ремонт — здесь уложат полноценный асфальт, чтобы посетителям было удобнее.

Особое внимание уделяют экологии и внешнему виду территории. Вдоль границы с основной трассой появится живая изгородь. В рамках муниципальной акции «Зеленая волна» здесь появятся 200 взрослых пятилетних елей. Березовая роща, которая уже есть на территории, останется нетронутой.

По итогам осмотра руководству поставили задачу: создать общий современный стандарт для благоустройства новой части кладбища. Он коснется и озеленения, и правил размещения элементов захоронений. Это нужно, чтобы пространство выглядело опрятно, достойно и соответствовало актуальным требованиям.

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