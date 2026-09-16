Технологии

Мошенники крадут деньги через APK в фейковых голосованиях за детей

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Злоумышленники начали рассылать в мессенджерах сообщения с просьбой проголосовать за рисунки несуществующих детей с онкологией. Цель — украсть деньги и получить доступ к банковским счетам. Об этом NEWS.ru рассказал доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

Для участия в голосовании жертве предлагают скачать APK-файл на Android, который на самом деле является вредоносной программой. Аферисты давят на эмоции призывом «помочь детям выиграть грант на лечение» и маскируются под известные сервисы, банки и компании. После установки файла мошенники получают полный доступ к телефону, включая коды из СМС и данные банковских карт.

Щербаченко подчеркнул, что это не приложение для голосования, а инструмент для хищения средств, и призвал помогать детям только через официальные сайты проверенных благотворительных фондов. Эксперт также советует не скачивать приложения из неизвестных источников, а использовать исключительно официальные магазины: установка ПО сторонних разработчиков через APK-файлы обходит встроенные системы безопасности операционной системы и делает устройство уязвимым для взлома. Даже если сообщение пришло от знакомого, ссылка может быть результатом компрометации его аккаунта.

Ранее россиян предупредили о другой схеме обмана — с оформлением соцконтрактов. В Госдуме отметили, что в интернете и социальных сетях встречаются предложения подготовить бизнес-план для соцконтракта за 5–6 тысяч рублей.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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