Картошку не варю на гарнир: натираю и прячу внутрь сыр — получается экономный ужин без мяса на всю семью

Картофель необязательно варить или жарить привычными ломтиками. Из нескольких клубней и небольшого куска сыра можно приготовить большую румяную лепешку на сковороде — с хрустящей поверхностью и тягучей начинкой внутри.

Мясо для такого блюда не требуется. Картофель дает основную массу, яйцо помогает ей держать форму, а сыр превращается в горячую начинку. Особенно удобно, что отдельно готовить гарнир уже не придется.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Картофель для такой лепешки натираю непосредственно перед жаркой. Если оставить его надолго в миске, он успевает выделить много жидкости и начинает темнеть».

Что понадобится

картофель — 800 г;

твердый сыр — 150 г;

яйцо — 1 шт.;

пшеничная мука — 2 ст. л.;

репчатый лук — 1 небольшая головка;

растительное масло — 2 ст. л.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

зелень — по желанию.

Для этого количества продуктов удобнее использовать сковороду диаметром около 24 см.

Как приготовить картофельную лепешку с сыром

Подготовьте начинку. Натрите сыр крупно. При желании смешайте его с небольшим количеством рубленой зелени. Натрите картофель. Используйте крупную терку. Лук можно натереть следом прямо в ту же миску. Уберите лишнюю влагу. Слегка отожмите картофель руками. Делать массу совершенно сухой не нужно, но свободной жидкости на дне миски оставаться не должно. Замесите основу. Добавьте яйцо, муку, соль и перец. Быстро перемешайте. Соберите лепешку. Разогрейте сковороду с маслом и распределите примерно половину картофельной массы слоем около 1 см. Сверху выложите сыр, немного отступая от краев. Закройте оставшимся картофелем и слегка разровняйте. Обжарьте первую сторону. Готовьте на умеренном огне примерно 7–9 минут. Слишком сильный нагрев не нужен: картошка снизу может сгореть раньше, чем приготовится внутри. Переверните. Накройте сковороду большой плоской тарелкой, осторожно переверните лепешку на нее, а затем верните на сковороду второй стороной. Готовьте еще примерно 7–9 минут до золотистой корочки и мягкости картофеля.

Почему картофель нужно немного отжимать

Натертые клубни быстро выделяют сок. Если отправить всю эту жидкость на сковороду, нижний слой будет не столько жариться, сколько пропариваться. Получить выраженную золотистую корочку станет сложнее.

Но и выжимать картофель досуха не стоит. Умеренное количество собственной влаги помогает ему приготовиться внутри, пока поверхность постепенно подрумянивается.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Сыр не довожу до самого края примерно на сантиметр. Тогда при переворачивании он остается внутри, а не начинает вытекать на горячую сковороду».

Готовой картофельной лепешке лучше дать постоять 3–5 минут. Сыр немного загустеет, поэтому блюдо будет проще разрезать на аккуратные порции. Подать его можно со сметаной, свежими овощами или домашними соленьями.

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