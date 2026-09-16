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Мергасовский дом в Казани разберут и воссоздадут: проект оставили прежним

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Комитет РТ по охране объектов культурного насле...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Проект реконструкции Мергасовского дома в Казани остался прежним: аварийное здание на улице Дзержинского разберут, а затем воссоздадут на историческом месте. Об этом сообщили в комитете РТ по охране объектов культурного наследия. Документы по проекту опубликовали на сайте ведомства 2 сентября, а общественное обсуждение завершилось 11 сентября. На 36 обращений комитет подготовил отдельные ответы.

Жители интересовались сохранением исторического облика дома, конфигурацией крыши, балконами, остеклением, цветовым решением и дальнейшим использованием объекта. Часть горожан сомневалась, что существующие конструкции нельзя сохранить. Некоторые считали, что речь идет не о спасении памятника, а о сносе с последующим строительством копии. В комитете пояснили: проектные решения либо отвечают требованиям по сохранению объекта, либо нужны для безопасности и приспособления здания к современному использованию. В итоге проект оставили без изменений.

По материалам экспертизы, Мергасовский дом находится в аварийном состоянии. В здании нашли крупные магистральные трещины шириной до 70 миллиметров, неравномерную осадку фундамента и утрату несущей способности отдельных конструкций. Специалисты указывали на угрозу обрушения на соседние объекты и проезжую часть. Поэтому разборку конструкций в комитете считают противоаварийной мерой, необходимой для спасения памятника. Проект предусматривает максимально возможное сохранение исторических материалов. Элементы, которые удастся демонтировать без утраты, планируют использовать при восстановлении.

Мергасовский дом известен не только архитектурой, но и историей. В разные годы здесь жили татарские писатели Абдулла Алиш и Кави Наджми. В комитете заявили, что мемориальная составляющая объекта будет сохранена. После завершения работ на фасадах планируют восстановить мемориальные доски. Также рассматривается возможность создания отдельной мемориальной зоны.

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