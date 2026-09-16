Экономика

Акцизы принесли бюджету Татарстана 31,1 млрд рублей за январь–август

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
В Татарстане за январь–август 2026 года в бюдже...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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Татарстан за январь–август 2026 года получил в консолидированный бюджет 31,1 млрд рублей акцизов. Об этом сообщили в Минфине РТ. Это 56,7% от плановых назначений на год.

Больше всего поступлений принесли акцизы на нефтепродукты — 14,2 млрд рублей. На втором месте пиво: 11,4 млрд. Алкогольная продукция дала 2,2 млрд, а компенсационные акцизы по движимому имуществу и средним дистиллятам — 3,1 млрд рублей. Еще 0,2 млрд республика получила от газа, который используют для производства аммиака.

У акцизов на нефтепродукты особый статус: эти средства имеют целевое назначение. Все 14,2 млрд рублей пойдут на финансирование дорожной деятельности в Татарстане. На другие статьи расходов направить их нельзя.

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