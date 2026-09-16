Технологии

AMD готовит собственный нейронный рендеринг в ответ на Nvidia DLSS 5

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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AMD, по данным инсайдера Kepler_L2, работает над собственной технологией нейронного рендеринга. Она станет ответом на Nvidia DLSS 5, то есть AMD тоже намерена использовать этот подход.

По словам Kepler_L2, решение появится только в следующем поколении. При этом не уточняется, о каком именно поколении речь — видеокарт или набора технологий FSR; сам инсайдер, скорее всего, имел в виду GPU. Сроки появления и того, и другого пока неясны.

DLSS 5 уже запустили на видеокартах RX 9000, но пока с ужасной производительностью. Добиться нормальной пока неясно, учитывая совершенно разные архитектуры. На картах RTX 50 включение DLSS 5 просаживает производительность в 2-5 раз.

Kepler_L2 ранее делился деталями о характеристиках будущих CPU и GPU AMD, в том числе для игровых приставок, и раскрывал особенности PS5 Slim. Источники: AnandTech и Videocardz. Заметка датирована 16 сентября 2026 года, 20:34.

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