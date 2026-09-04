Татарстан намерен наращивать связи с АТР, заявил Минниханов
Татарстан продолжит расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов по итогам участия в Восточном экономическом форуме.
Он отметил, что ВЭФ ежегодно становится площадкой, объединяющей представителей государств АТР, и позволяет находить новых партнеров. Минниханов также напомнил, что республика активно работает с Китаем, наращивает товарооборот с Вьетнамом и видит перспективы для сотрудничества с Индией.
«Мы активно сотрудничаем с Китаем, растет товарооборот с Вьетнамом, видим перспективы с Индией. Именно поэтому Татарстан представлен за тысячи километров от дома!» — подчеркнул глава республики.
Отдельно Минниханов остановился на отношениях с КНР. Китай он назвал одним из крупнейших партнеров Татарстана, отметив, что товарооборот между сторонами достиг 3,3 млрд долларов.
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