Татарстан намерен наращивать связи с АТР, заявил Минниханов

Татарстан продолжит расширять сотрудничество со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом сообщил раис республики Рустам Минниханов по итогам участия в Восточном экономическом форуме.

Он отметил, что ВЭФ ежегодно становится площадкой, объединяющей представителей государств АТР, и позволяет находить новых партнеров. Минниханов также напомнил, что республика активно работает с Китаем, наращивает товарооборот с Вьетнамом и видит перспективы для сотрудничества с Индией.

«Мы активно сотрудничаем с Китаем, растет товарооборот с Вьетнамом, видим перспективы с Индией. Именно поэтому Татарстан представлен за тысячи километров от дома!» — подчеркнул глава республики.

Отдельно Минниханов остановился на отношениях с КНР. Китай он назвал одним из крупнейших партнеров Татарстана, отметив, что товарооборот между сторонами достиг 3,3 млрд долларов.