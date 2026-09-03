Технологии

Киберспортивный клуб Gonzo Cybersport с ресторанным меню открылся в Москве

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Московский киберспортивный клуб Gonzo Cyberspor...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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На Можайском шоссе, 34А начал работать киберспортивный клуб Gonzo Cybersport с кухней ресторанного уровня. Помимо почасовой аренды игровых ПК топового уровня, гостям предлагают полноценные блюда и напитки; недавно журналистам показали новое меню.

Все позиции игрового меню обыгрывают популярные видеоигры. Коктейль «Эстус» отсылает к Dark Souls, а «Испытание травами» по «Ведьмаку» посетитель смешивает самостоятельно — на стол приносят пергамент с рецептами. Корреспонденту Ferra.ru запомнился ростбиф с овощами по The Last of Us, стилизованный под голову заражённого кордицепсом монстра, и тартар из Silent Hill, который подаёт официант в костюме Пирамидоголового.

Отличительная черта — театрализованная подача. Тартар несут медленно под зловещую музыку, с дымом, а вокруг банки с «Эстусом» сжигают волокна шерсти. Организаторы говорят, что такой формат доступен любому посетителю. Опробованная журналистами еда была вкусной и по московским меркам, отмечает Ferra.ru.

Цены при этом немаленькие: блюда из игрового меню стоят 1100–1500 рублей, коктейли и напитки — 600–900 рублей, обычные закуски начинаются от 400 рублей. Ради еды арендовать компьютер не обязательно, но в клубе есть аренда PlayStation 5 и ретро-клона Dendy, ВИП-зона и стримерская комната с одним ПК.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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