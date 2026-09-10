Apple представила iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Duo

Apple представила линейку iPhone 18, наушники AirPods 5, обновления умных часов и первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo. Цена складной новинки — от 200 до 400 тыс. рублей. В публикации перечислены причины, по которым покупка iPhone 18 Pro и iPhone Duo в России выглядит неоправданной.

Главная сложность связана с уходом Apple из России в 2022 году: компания не планирует возвращаться. В следующем году закончится 5-летняя гарантия на последние официально проданные устройства, а с запчастями возникнут проблемы — для iPhone Duo это особенно критично.

На iPhone в России не работают примерно 60% функций, включая удаленные из магазина приложения, медицинские сервисы и ИИ-возможности. Перенести все удаленные приложения со старого смартфона не получится: после того как Apple ограничила iMazing, эта возможность закрылась. Среди сервисов, которые будут на устройстве, — принадлежащие Meta (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) Instagram, Facebook и WhatsApp, не работающие в России, а также нефункциональные YouTube и X; приложения ведущих банков и отечественных мессенджеров установить не выйдет, а веб-версии и PWA не заменяют полноценные программы.

Связь тоже ограничена: 5G на iPhone в России не появится, хотя инициативы Минцифры позволяли надеяться на скорое появление таких сетей — Apple вручную активирует сетевые протоколы и здесь их не включает. VoWiFi работает до iPhone 13, выпущенного осенью 2021 года, а на более новых моделях — нет. Через App Store нельзя покупать приложения, оплачивать услуги и опции, пополнять баланс и платить с iPhone в магазине; некоторые функции в приложениях Сбера и Т-банка имитируют оплату, но установить их, как указано выше, скорее всего не получится.