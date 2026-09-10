Технологии

Apple представила iPhone 18 Pro и первый складной iPhone Duo

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Apple представила линейку iPhone 18, наушники AirPods 5, обновления умных часов и первый в своей истории складной смартфон iPhone Duo. Цена складной новинки — от 200 до 400 тыс. рублей. В публикации перечислены причины, по которым покупка iPhone 18 Pro и iPhone Duo в России выглядит неоправданной.

Главная сложность связана с уходом Apple из России в 2022 году: компания не планирует возвращаться. В следующем году закончится 5-летняя гарантия на последние официально проданные устройства, а с запчастями возникнут проблемы — для iPhone Duo это особенно критично.

На iPhone в России не работают примерно 60% функций, включая удаленные из магазина приложения, медицинские сервисы и ИИ-возможности. Перенести все удаленные приложения со старого смартфона не получится: после того как Apple ограничила iMazing, эта возможность закрылась. Среди сервисов, которые будут на устройстве, — принадлежащие Meta (признана экстремистской организацией, деятельность запрещена в РФ) Instagram, Facebook и WhatsApp, не работающие в России, а также нефункциональные YouTube и X; приложения ведущих банков и отечественных мессенджеров установить не выйдет, а веб-версии и PWA не заменяют полноценные программы.

Связь тоже ограничена: 5G на iPhone в России не появится, хотя инициативы Минцифры позволяли надеяться на скорое появление таких сетей — Apple вручную активирует сетевые протоколы и здесь их не включает. VoWiFi работает до iPhone 13, выпущенного осенью 2021 года, а на более новых моделях — нет. Через App Store нельзя покупать приложения, оплачивать услуги и опции, пополнять баланс и платить с iPhone в магазине; некоторые функции в приложениях Сбера и Т-банка имитируют оплату, но установить их, как указано выше, скорее всего не получится.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

На финишной прямой: как продвигается строительство крупных ЖК Казани

Полезное

4 часа назад

В Татарстане начался прием заявлений о голосовании на дому

холодный туман против тараканов

Интересное в Казани

день назад

Зимой памятник не ставят, но заказать выгоднее: рассказываем, сколько можно сэкономить на мемориале в Казани

Интересное в Казани

2 дня назад

Когда за окном −10, а дома +15: рассказываем, как подготовить дом к зиме без лишних трат

3d мелирование волос фото

Не у нас

12 часов назад

Священники разъяснили, чем опасно прикосновение к покойному

Не у нас

день назад

Протоиерей раскрыл, чем человеку грозит потемнение нательного креста

Кулинария

день назад

Салат из огурцов на зиму «Зимний король»: сколько ни закатываю, до весны банки не доживают

Не у нас

день назад

Протоиерей назвал причины почернения нательного крестика

Кулинария

день назад

Драники у соседки золотистые, а мои серые и мокрые: что происходит с картошкой еще до жарки
Новости Татарстана
9 часов назад

Хирурги РКБ помогли пациентке с ожогом сохранить пищевод

Хирурги РКБ Татарстана помогли пациентке с хими...

Не у нас

22 минуты назад

Верующим раскрыли, как грехи связывают с болезнями

Новости Татарстана

день назад

Руслан Гаджиев: «Мы намерены вывести проект «Электронная доска почёта» на федеральный уровень»

Кулинария

33 минуты назад

Блины получаются сухими по краям и ломаются при сворачивании: ошибка начинается с теста

Не у нас

45 минут назад

Ученые заметили превращение объекта 450P/LONEOS в комету
Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане...
Новости Татарстана
9 часов назад

Четыре футбольных манежа открылись в Татарстане при участии Минниханова

Не у нас

58 минут назад

В Норвегии найдена редкая окаменелость Charnia возрастом 560 млн лет

Не у нас

час назад

Ученые нашли первую известную кость руки денисовца

Не у нас

час назад

Ученые создали материал для строительства домов на Марсе
Казань для искателей впечатлений: собрали гид п...
Гид по Казани
5 дней назад

Казань для искателей впечатлений: собрали гид по местам, которые не оставят равнодушным