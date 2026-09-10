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Ученые заметили превращение объекта 450P/LONEOS в комету

Анастасия Шарова Автор статьи
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Астрономы наблюдают редкий переходный процесс у объекта 450P/LONEOS, который движется между орбитами Юпитера и Нептуна. Вокруг него формируется кома — облако газа и пыли, характерное для комет, сообщает Space.com.

Главной причиной изменений стало сближение объекта с Сатурном в 1992 году. Гравитационное воздействие планеты изменило орбиту 450P/LONEOS и приблизило его путь к Солнцу.

Теперь перигелий объекта, то есть ближайшая к Солнцу точка его орбиты, находится на расстоянии 5,4 астрономической единицы. Это немного дальше орбиты Юпитера.

В августе 2024 года 450P/LONEOS впервые прошел новый перигелий и получил заметно больше солнечного тепла. После этого ученые смогли наблюдать признаки активности, похожей на кометную.

Данные телескопов «Северный Джемини» и имени Джеймса Уэбба показали, что в коме объекта присутствует углекислый газ. При этом водяной пар обнаружить не удалось.

Также исследователи отметили возможные следы кристаллического водяного льда. Это может указывать на тепловые изменения вещества, которое сохранилось со времени формирования Солнечной системы около 4,5 миллиарда лет назад.

Период обращения 450P/LONEOS вокруг Солнца составляет 22 года. Поэтому формально объект пока не относят к кометам семейства Юпитера: для этого период должен быть меньше 20 лет.

Однако будущие гравитационные взаимодействия могут завершить этот переход. В таком случае 450P/LONEOS окончательно перейдет в категорию комет семейства Юпитера.

Наблюдения за этим объектом дают ученым редкую возможность изучить ранние этапы рождения кометы. Обычно такие процессы трудно проследить напрямую, поэтому 450P/LONEOS представляет особый интерес для исследования эволюции малых тел Солнечной системы.

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