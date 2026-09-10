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В Норвегии найдена редкая окаменелость Charnia возрастом 560 млн лет

Анастасия Шарова Автор статьи
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В Норвежской Арктике на овечьем пастбище обнаружили одну из древнейших известных объемных окаменелостей животного. Возраст находки оценивается примерно в 560 миллионов лет, а результаты исследования опубликованы в журнале Palaeontology.

Окаменелость относится к Charnia — организму эдиакарского периода, когда на планете появлялись первые сложные формы жизни. Внешне это существо напоминало папоротник, но у него не было рта, внутренних органов и органов передвижения. Исследователи сравнивают его с неподвижной медузой или мешком, заполненным желеобразным веществом.

Мягкотелые организмы такого возраста обычно доходят до ученых в виде плоских отпечатков. Норвежский образец сохранился в объемной форме, что считается редкостью для ископаемых эдиакарского периода. По мнению специалистов, организм мог быстро оказаться под слоем осадка после подводной лавины, благодаря чему его форма уцелела.

Трехмерная сохранность дала возможность рассмотреть признаки, которые невозможно изучить по обычным плоским отпечаткам. На ветвях Charnia ученые заметили тонкие выступы, или кили. Ранее такие детали у представителей этого вида не фиксировали.

Ведущий автор исследования Йорик Вейнма из Кембриджского университета пояснил, что иной способ сохранения одного и того же вида позволяет увидеть свойства, которые раньше оставались незаметными.

Находка стала первым подтвержденным свидетельством существования Charnia в Скандинавии. Кроме того, это первое за несколько десятилетий крупное новое местонахождение подобных окаменелостей в Европе. До этого большинство ископаемых эдиакарского периода находили лишь в нескольких хорошо изученных районах.

Окаменелость обнаружили случайно. Несколько камней откололись от скалы и раскололись, после чего внутри одного из них исследователи увидели сохранившийся организм. Позднее там же нашли целый слой ископаемых остатков.

Ученые предполагают, что порода может содержать и другие следы древней экосистемы. Новое местонахождение способно помочь лучше понять, как были устроены ранние сообщества сложных организмов, живших задолго до появления большинства современных групп животных.

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