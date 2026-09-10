Ученые нашли первую известную кость руки денисовца

В пещере Бяньфу на юго-западе Китая исследователи обнаружили первую подтвержденную кость руки денисовца — древнего родственника человека, сведения о котором до сих пор остаются ограниченными. О находке и связанных с ней исследованиях сообщили в журнале Nature.

Пещера находится в провинции Юньнань. В ее слоях ученые нашли свыше 60 тысяч костных фрагментов, большая часть которых принадлежала животным. Среди этого массива специалисты отобрали 22 образца, которые могли относиться к древним людям.

Возраст останков оценивается примерно в 167–134 тысячи лет. Чтобы установить их принадлежность, исследователи провели анализ белков, сохранившихся в костной ткани. В семи фрагментах как минимум выявили вариант аминокислот, характерный для денисовцев.

Главной находкой стал фрагмент лучевой кости — одной из двух длинных костей предплечья. Ранее среди редких останков денисовцев были известны зубы, части черепа, ребра, фаланги и кости ног, однако подтвержденной кости руки до этого не находили.

Находка из Бяньфу важна еще и из-за расположения пещеры. Она находится заметно южнее большинства стоянок денисовцев, известных по Сибири и северным районам Китая. Генетические данные уже указывали, что эти древние люди могли расселяться дальше на юг, включая Юго-Восточную Азию и Океанию. Теперь эта версия получила дополнительное подтверждение в виде ископаемых останков.

В той же пещере ученые изучили более 1300 каменных орудий. Часть из них, по выводам исследователей, применялась при охоте на средних и крупных животных. Кроме того, среди находок были инструменты, сделанные из костей.

Особое внимание привлекло сходство местных технологий с орудиями, которые в тот же период изготавливали неандертальцы. Это может говорить о возможном культурном обмене между двумя родственными группами древних людей.

Исследование древней пыльцы помогло восстановить природную среду вокруг пещеры. По растительным остаткам ученые сделали вывод, что денисовцы жили в богатых лесах, где преобладали хвойные деревья.

Таким образом, Бяньфу стала одним из ключевых мест для изучения денисовцев за пределами Денисовой пещеры в Сибири. Находки помогают уточнить ареал этих древних людей, особенности их быта, охоты и возможных контактов с другими представителями человеческой эволюции.