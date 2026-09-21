Беру тонкий лаваш и пачку творога: через 15 минут на столе ленивый пирог с хрустящей корочкой

Пачка творога и тонкий лаваш легко превращаются в быстрый пирог без замешивания теста. Творожную начинку достаточно смешать с сыром и зеленью, завернуть в лаваш и подрумянить на сковороде.

Получается большой ленивый пирог: снаружи лаваш становится тонким и хрустящим, а внутри остается горячая мягкая начинка. Особенно удобно готовить его на завтрак или когда нужно быстро использовать открытую пачку творога.

Что понадобится

тонкий лаваш — 1 большой лист;

творог — 300 г;

твердый сыр — 100 г;

яйцо — 1 шт.;

сметана — 1 ст. л.;

укроп или зеленый лук — небольшой пучок;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию;

сливочное масло — 15 г.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Если творог очень влажный, сначала оставляю его в сите минут на десять. Начинка для лаваша должна быть мягкой, но не мокрой — иначе вместо хрустящей корочки снизу быстро получится размокшее тесто».

Как приготовить ленивый пирог

Творог разомните вилкой. Добавьте яйцо, сметану, крупно натертый сыр и измельченную зелень. Посолите и перемешайте. Разложите лаваш на столе. Если лист очень большой, разрежьте его на две части, немного превышающие диаметр сковороды. Слегка смажьте сковороду сливочным маслом и положите первый слой лаваша так, чтобы края немного выступали за бортики. Распределите творожную начинку слоем одинаковой толщины. Подверните свободные края внутрь и накройте оставшимся лавашем. Поставьте сковороду на небольшой или средний огонь и накройте крышкой. Готовьте примерно 5–7 минут, пока низ хорошо не подрумянится. Накройте пирог плоской тарелкой, аккуратно переверните и верните на сковороду второй стороной. Готовьте еще 4–5 минут, теперь можно уже без крышки. Переложите пирог на доску и оставьте буквально на 2–3 минуты. После этого корочка будет меньше крошиться при нарезке.

Как добиться хрустящей корочки

Здесь важно не использовать много масла. Если лаваш окажется в толстом слое жира, он скорее пропитается им, чем равномерно подсушится. Небольшого кусочка сливочного масла для сковороды вполне достаточно.

После переворачивания крышку лучше снять. Начинка к этому моменту уже прогрелась, а лишнему пару нужно дать выйти — именно тогда вторая сторона лаваша становится хрустящей.

Слишком толстый слой творога тоже мешает результату. Для сковороды диаметром 22–24 см пачки творога и небольшого количества сыра достаточно: пирог получается наполненным, но успевает хорошо прогреться.

Автор кулинарной рубрики «Про Казань» Анна Полякова: «Самый хрустящий пирог получается сразу после сковороды, поэтому не накрываю его полотенцем. Под тканью скапливается пар, и тонкий лаваш довольно быстро размягчается».

Подавать такой пирог лучше теплым, пока сыр внутри остается расплавленным, а лаваш хрустит. Если хочется сладкого варианта, сыр и зелень можно убрать, а к творогу добавить немного сахара, ванили и изюма.

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