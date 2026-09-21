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Россиян ждут шесть рабочих дней подряд в феврале 2027 года

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В 2027 году в России будет одна шестидневная рабочая неделя. Согласно постановлению правительства, она продлится с 15 по 20 февраля, сообщает ТАСС.

Рабочей станет суббота, 20 февраля. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 22 февраля.

После шестидневной рабочей недели россиян ждут три дня отдыха подряд. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля.

Перенос предусмотрен постановлением правительства России о выходных днях в 2027 году. В документе указано, что день отдыха с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля.

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  1. Вместо чебуреков — ленивые лепешки с фаршем: никакой долгой лепки, а внутри много сочной начинки
  2. Грибы и ложка сметаны превращаются в густую подливу: к картошке другого мяса уже не хочется
  3. Осень — время капусты: готовлю ленивый пирог за 20 минут — начинки больше, чем теста
  4. Тыква снова лежит без дела: натираю ее с сыром — румяные оладьи съедаются прямо со сковороды
  5. Захватите банку тунца и кукурузы: сытный салат собирается за 7 минут — даже варить почти ничего не надо

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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