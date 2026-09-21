Россиян ждут шесть рабочих дней подряд в феврале 2027 года

В 2027 году в России будет одна шестидневная рабочая неделя. Согласно постановлению правительства, она продлится с 15 по 20 февраля, сообщает ТАСС.

Рабочей станет суббота, 20 февраля. Это связано с переносом выходного дня на понедельник, 22 февраля.

После шестидневной рабочей недели россиян ждут три дня отдыха подряд. Выходные продлятся с 21 по 23 февраля.

Перенос предусмотрен постановлением правительства России о выходных днях в 2027 году. В документе указано, что день отдыха с субботы, 20 февраля, переносится на понедельник, 22 февраля.

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