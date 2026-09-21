Ипотека для иностранцев в России: что, где и кто покупает

Как и россияне, иностранные граждане могут приобрести недвижимость в России в ипотеку. Аналитики Домклик выяснили, какое жильё наиболее востребовано среди нерезидентов и какие регионы пользуются популярностью, а также составили портрет заёмщика-иностранца.

Портрет ипотечной недвижимости, приобретаемой иностранцами в России

Самый востребованный у иностранцев в России тип недвижимости – готовое жильё в многоквартирных домах (МКД). На данную категорию за последние 3,5 года пришлось более 90% ипотечных сделок. Покупки квартир в новостройках составляют лишь 6,6% от общего числа кредитов, а приобретение загородной недвижимости, в том числе готовых домов и объектов индивидуального жилищного строительства, – 3,1%. Столь высокая доля вторичной недвижимости связана, в первую очередь, с тем, что ни на одну из категорий иностранных граждан не распространяются льготные ипотечные программы, позволяющие приобретать первичную недвижимость по сниженной ставке. Однако в 2026 году распределение изменилось: доля новостроек выросла до 13,2%, а загородной недвижимости снизилась до 1,6%. Свою роль здесь сыграло понижение ключевой ставки, сделавшее кредиты на первичную недвижимость доступнее.

Медианная площадь квартир, покупаемых иностранцами, составила 44 кв. метра, что сопоставимо с площадью объектов, приобретаемых россиянами. Однако граждане других стран реже берут в ипотеку однокомнатные квартиры: на них у нерезидентов за 3,5 года пришлось 34,2% сделок, тогда как у россиян 39,6%. Среди заёмщиков-нерезидентов выше доля покупок двухкомнатных (43,4% против 38,7% среди граждан РФ) и трёхкомнатных (20,1% против 18,8% среди граждан РФ) объектов.

Центрами притяжения для иностранных граждан, в первую очередь, стали центральные регионы России и столичные агломерации. Самым популярным регионом для покупки недвижимости в ипотеку у иностранцев является Московская область – 22,8% сделок, на втором и третьем местах – Санкт-Петербург (8,7%) и Москва (7%). Нерезиденты чаще выбирали Московскую область из-за близости к столице и относительно доступных цен. Также в первую пятёрку вошли Свердловская (6,8%) и Ленинградская области (5,7%). При этом сразу семь субъектов с городами-миллионниками не вошли даже в топ-20. Иностранцы чаще выбирали покупку жилья в ипотеку в Калужской (5,6%) или Рязанской (2,7%) областях, чем в Нижегородской области (1,1%) или Краснодарском крае (0,7%).

Портрет заёмщика-иностранца

Среди иностранных ипотечных заёмщиков большинство – мужчины: на них приходится 71,4% сделок, тогда как среди россиян распределение практически равное, с небольшим перевесом женщин, которые за последние 3,5 года взяли 53% кредитов.

Среди иностранцев самая массовая возрастная группа – люди в возрасте от 26 до 35 лет включительно (40,1% сделок), тогда как у россиян – от 36 до 45 лет (40,9% сделок). Доли самых молодых заёмщиков (18–25 лет) и людей в возрасте 46–55 лет у иностранцев и россиян практически совпадают, однако среди граждан России больше заёмщиков в возрасте более 55 лет – 6,1%, тогда как среди нерезидентов на эту возрастную группу приходится только 3,1% сделок.

Как считали аналитики:

Для анализа были использованы данные об ипотечных сделках Сбера с 1 января 2023 года по 1 сентября 2026 года. В отдельную категорию были выделены ипотечные сделки с заёмщиками-иностранцами. Для сравнения были рассчитаны аналогичные показатели по сделкам с гражданами России.