Экспорт дизтоплива и авиакеросина из КНР идет на рекорд

Китай в августе увеличил экспорт нефтепродуктов на 17,5% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Сильнее всего выросли поставки дизельного топлива и авиакеросина, передают «Ведомости».

Согласно данным Главного таможенного управления КНР, опубликованным 18 сентября, экспорт дизеля увеличился на 41,1%, а авиакеросина — на 41,4%. Рост поставок последовал за июльским смягчением экспортных ограничений, которые были введены в марте после начала военных действий США и Израиля против Ирана.

Поставки авиационного топлива в августе достигли 2,55 миллиона тонн. Этот показатель стал месячным рекордом за весь период наблюдений. При этом за январь — август экспорт авиатоплива снизился на 14,4%, до 11,76 миллиона тонн.

Экспорт дизельного топлива в августе составил 1,33 миллиона тонн. Это максимальный показатель с марта 2024 года. За восемь месяцев поставки дизеля выросли на 5,9%, до 4,84 миллиона тонн.

Поставки бензина, напротив, продолжили снижаться. В августе Китай экспортировал 700 тысяч тонн бензина, что на 17,5% меньше прошлогоднего уровня. Несмотря на это, августовский объем стал самым высоким с октября 2025 года. За январь — август экспорт бензина сократился на 57,4%, до 2,42 миллиона тонн.

Рост экспорта нефтепродуктов произошел на фоне напряженности на Ближнем Востоке, продолжающейся блокады Ормузского пролива и запрета на вывоз дизельного топлива из России. К вечеру 18 сентября средняя цена дизеля в США достигла рекордных 6,46 доллара за галлон.

Институт исследований экономики и развития Sinopec ожидает, что спрос на нефть в Китае в 2026 году снизится на 9%. Это может стать самым заметным падением с 2022 года. По расчетам института, потребление бензина в КНР уменьшится на 8,7%, до 149 миллионов тонн, а дизельного топлива — на 11,4%, до 164 миллионов тонн.

Среди причин такого снижения называются конфликт вокруг Ирана, развитие возобновляемой энергетики и распространение электрического транспорта.

Заместитель директора Института международной энергетической политики и безопасности МГИМО Александр Фролов отметил, что моторное топливо на внутреннем рынке Китая стоит заметно дешевле, чем в Европе и США. По данным Energy Institute, в первом полугодии КНР занимала шестое место в мире по экспорту нефтепродуктов с объемом 54 миллиона тонн.

Фролов связывает июльское смягчение ограничений скорее с сохранявшимся после июня оптимизмом по поводу мирного урегулирования между США и Ираном. Тогда Ормузский пролив временно открыли, а риски для поставок снизились.

По оценке эксперта, в сентябре китайские экспортеры могут сохранить августовский уровень отгрузок. Однако при дальнейшем росте напряженности поставки способны снова приостановиться. Он считает августовское увеличение скорее колебанием, чем устойчивой тенденцией.

Bloomberg со ссылкой на исследование JLC International 16 сентября также сообщало о рекордно низких запасах сырья на китайских нефтеперерабатывающих заводах.

Энергетический эксперт Кирилл Родионов считает, что Китай сокращал импорт нефти с февраля в том числе для сдерживания мировых цен после начала кризиса вокруг Ирана. К тому моменту Пекин накопил почти 1,4 миллиарда баррелей нефти, что соответствует примерно трем месяцам потребления.

Часть этих объемов относится к государственным запасам, а часть находится на балансе нефтяных компаний. В период экспортных ограничений с марта по июль эти ресурсы направлялись на переработку внутри страны.

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