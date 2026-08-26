Банан разминаю с яйцом и овсянкой: завтрак готовлю без отдельного замешивания теста за пару минут
Когда утром не хочется доставать муку, сахар и долго возиться с тестом, выручает один спелый банан. Разминаю его вилкой, добавляю яйцо и несколько ложек овсяных хлопьев — основа для быстрых оладий готова.
Отдельно взбивать ингредиенты или ждать, пока тесто подойдет, не нужно. Банан дает сладость и мягкость, яйцо связывает массу, а овсянка делает ее достаточно плотной для сковороды. На подготовку действительно уходит всего несколько минут.
На один банан беру одно яйцо
Для небольшой порции понадобится:
- спелый банан — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- овсяные хлопья — 4–5 ст. ложек;
- растительное масло — немного для сковороды;
- корица — по желанию.
Лучше взять очень спелый банан с темными точками на кожуре. Он легко разминается и достаточно сладкий, поэтому сахар я обычно вообще не добавляю.
Банан очищаю, кладу в глубокую тарелку и превращаю вилкой в пюре. Туда же разбиваю яйцо и перемешиваю.
После этого всыпаю хлопья. Получается довольно густая неоднородная масса — именно такой она и должна быть.
Похожее сочетание банана, яйца и овсяных хлопьев используют в рецептах быстрых завтраков. Например, «Гастрономъ» предлагает готовить бананово-овсяные оладьи без привычного мучного теста.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Этот рецепт мне нравится именно отсутствием отдельной миски с тестом. Банан разминаю прямо в глубокой тарелке, туда же отправляю яйцо и хлопья. Если банан очень спелый, даже сахар не нужен — сладости мне вполне хватает».
Хлопьям даю постоять несколько минут
Сразу отправлять смесь на сковороду можно, но я обычно оставляю ее на 5–7 минут.
За это время овсяные хлопья впитывают часть влаги и становятся мягче. Масса густеет, поэтому небольшие оладьи проще формировать.
Если используются хлопья быстрого приготовления, ждать приходится меньше. Крупные и плотные хлопья размягчаются дольше.
Если после паузы смесь все еще растекается, добавляю еще ложку овсянки. Муку для густоты обычно не использую.
Большие оладьи не делаю
Сковороду слегка смазываю маслом и хорошо прогреваю. Столовой ложкой выкладываю небольшие порции и немного разравниваю.
Здесь размер действительно имеет значение. В смеси нет большого количества муки, поэтому огромный банановый блин будет сложнее аккуратно перевернуть.
Готовлю на умеренном огне. Когда нижняя сторона подрумянилась, а верх начал схватываться, переворачиваю широкой лопаткой.
Сильный огонь не использую: из-за сахаров в банане поверхность может быстро потемнеть, пока середина еще остается влажной.
Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз решила сэкономить время и сделала три огромных оладьи. Перевернуть их целиком оказалось почти невозможно. Теперь выкладываю по одной столовой ложке смеси — небольшие оладьи спокойно держат форму и равномернее прожариваются».
Внутрь можно добавить корицу или ягоды
Базовых трех ингредиентов вполне достаточно, но вкус легко менять.
К банану хорошо подходят корица, немного ванили, яблоко или ягоды. Последних добавляю совсем немного, особенно если они замороженные: лишняя влага делает массу жидкой.
Можно положить и небольшое количество измельченных орехов. А уже готовые оладьи подать с натуральным йогуртом, творогом или ягодами.
Сладкий сироп обычно не требуется — спелый банан сам заметно подслащивает блюдо.
Про Казань
Овсянку лучше не превращать в обещание «идеального завтрака»
Овсяные хлопья содержат пищевые волокна, а банан — углеводы и ряд микроэлементов. Однако полезность завтрака зависит от всего рациона, размера порции и добавок.
Как рассказывает РИА Новости, овсяная крупа является источником пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Но это не означает, что любой десерт с овсянкой автоматически становится диетическим.
В этом рецепте мне нравится другое: не нужно отдельно готовить тесто и добавлять сахар для сладости.
Три продукта — и можно ставить сковороду
Самая долгая часть такого завтрака — дождаться, пока подрумянится первая сторона.
Сама основа готовится практически сразу: разминаю банан, вмешиваю яйцо и овсяные хлопья, оставляю ненадолго и выкладываю ложкой на сковороду.
Получаются мягкие внутри небольшие оладьи с выраженным банановым вкусом. Особенно удобно, когда на кухне остался один переспелый банан, который уже никто не хочет есть просто так.
Может быть интересно
- Капусту мелко режу и смешиваю с фаршем: ленивые котлеты получаются сочнее обычных
- Вчерашнее пюре больше не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста
- Жареная картошка превращается в кашу при перемешивании: когда лопатку лучше вообще не трогать
- Рис на следующий день становится сухим и жестким: при разогреве ему не хватает одной мелочи
- Картошка разваливается прямо в супе: один момент после закипания решает, останутся ли кубики целыми
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец