Кулинария

Банан разминаю с яйцом и овсянкой: завтрак готовлю без отдельного замешивания теста за пару минут

Анна Полякова Редактор food-ленты
Анна Полякова
Спелый банан смешиваю с яйцом и овсяными хлопья...
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Когда утром не хочется доставать муку, сахар и долго возиться с тестом, выручает один спелый банан. Разминаю его вилкой, добавляю яйцо и несколько ложек овсяных хлопьев — основа для быстрых оладий готова.

Отдельно взбивать ингредиенты или ждать, пока тесто подойдет, не нужно. Банан дает сладость и мягкость, яйцо связывает массу, а овсянка делает ее достаточно плотной для сковороды. На подготовку действительно уходит всего несколько минут.

На один банан беру одно яйцо

Для небольшой порции понадобится:

  • спелый банан — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • овсяные хлопья — 4–5 ст. ложек;
  • растительное масло — немного для сковороды;
  • корица — по желанию.

Лучше взять очень спелый банан с темными точками на кожуре. Он легко разминается и достаточно сладкий, поэтому сахар я обычно вообще не добавляю.

Банан очищаю, кладу в глубокую тарелку и превращаю вилкой в пюре. Туда же разбиваю яйцо и перемешиваю.

После этого всыпаю хлопья. Получается довольно густая неоднородная масса — именно такой она и должна быть.

Похожее сочетание банана, яйца и овсяных хлопьев используют в рецептах быстрых завтраков. Например, «Гастрономъ» предлагает готовить бананово-овсяные оладьи без привычного мучного теста.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Этот рецепт мне нравится именно отсутствием отдельной миски с тестом. Банан разминаю прямо в глубокой тарелке, туда же отправляю яйцо и хлопья. Если банан очень спелый, даже сахар не нужен — сладости мне вполне хватает».

Хлопьям даю постоять несколько минут

Сразу отправлять смесь на сковороду можно, но я обычно оставляю ее на 5–7 минут.

За это время овсяные хлопья впитывают часть влаги и становятся мягче. Масса густеет, поэтому небольшие оладьи проще формировать.

Если используются хлопья быстрого приготовления, ждать приходится меньше. Крупные и плотные хлопья размягчаются дольше.

Если после паузы смесь все еще растекается, добавляю еще ложку овсянки. Муку для густоты обычно не использую.

Большие оладьи не делаю

Сковороду слегка смазываю маслом и хорошо прогреваю. Столовой ложкой выкладываю небольшие порции и немного разравниваю.

Здесь размер действительно имеет значение. В смеси нет большого количества муки, поэтому огромный банановый блин будет сложнее аккуратно перевернуть.

Готовлю на умеренном огне. Когда нижняя сторона подрумянилась, а верх начал схватываться, переворачиваю широкой лопаткой.

Сильный огонь не использую: из-за сахаров в банане поверхность может быстро потемнеть, пока середина еще остается влажной.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Первый раз решила сэкономить время и сделала три огромных оладьи. Перевернуть их целиком оказалось почти невозможно. Теперь выкладываю по одной столовой ложке смеси — небольшие оладьи спокойно держат форму и равномернее прожариваются».

Внутрь можно добавить корицу или ягоды

Базовых трех ингредиентов вполне достаточно, но вкус легко менять.

К банану хорошо подходят корица, немного ванили, яблоко или ягоды. Последних добавляю совсем немного, особенно если они замороженные: лишняя влага делает массу жидкой.

Можно положить и небольшое количество измельченных орехов. А уже готовые оладьи подать с натуральным йогуртом, творогом или ягодами.

Сладкий сироп обычно не требуется — спелый банан сам заметно подслащивает блюдо.

Про Казань

Овсянку лучше не превращать в обещание «идеального завтрака»

Овсяные хлопья содержат пищевые волокна, а банан — углеводы и ряд микроэлементов. Однако полезность завтрака зависит от всего рациона, размера порции и добавок.

Как рассказывает РИА Новости, овсяная крупа является источником пищевых волокон, витаминов и минеральных веществ. Но это не означает, что любой десерт с овсянкой автоматически становится диетическим.

В этом рецепте мне нравится другое: не нужно отдельно готовить тесто и добавлять сахар для сладости.

Три продукта — и можно ставить сковороду

Самая долгая часть такого завтрака — дождаться, пока подрумянится первая сторона.

Сама основа готовится практически сразу: разминаю банан, вмешиваю яйцо и овсяные хлопья, оставляю ненадолго и выкладываю ложкой на сковороду.

Получаются мягкие внутри небольшие оладьи с выраженным банановым вкусом. Особенно удобно, когда на кухне остался один переспелый банан, который уже никто не хочет есть просто так.

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