Экономика

Очередь из 70 судов за украинским зерном скопилась у Сулинского канала

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
По данным Reuters, у Сулинского канала Дуная ск...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

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У Сулинского канала Дуная скопилась очередь из сухогрузов с украинским зерном: по данным источников Reuters, доступ к портам ожидают до 70 судов.

Согласно данным консалтингового агентства ASAP Agri, на 25 августа в очереди находилось более 50 судов, при этом через канал ежедневно проходили лишь пять-семь из них. Простой каждого судна обходится примерно в $8 тыс. в день, что заметно увеличивает расходы компаний на грузоперевозки.

Такая ситуация сложилась после того, как значительная часть сухогрузов была перенаправлена на Дунай из-за ограничения доступа к украинским портам в Черном море. Reuters также отмечает, что в ближайшие дни обстановка может ухудшиться: судовые агенты речных портов намерены закрыть доступ на двое суток в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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