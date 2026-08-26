Технологии

Современные смартфоны остались без FM-радио: объяснение BGR

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Журналисты издания BGR объяснили, почему современные смартфоны практически лишились FM-радио. В статье отмечается, что раньше эта функция была широко распространена, но со временем потеряла актуальность.

Основная причина — FM-тюнер занимает место в корпусе и требует дополнительного питания. Производители, стремясь к максимальной оптимизации конструкции и экономии энергии, отказались от таких модулей. Кроме того, пользователи всё чаще слушают контент через интернет, что также снизило спрос на радио.

Одним из немногих современных исключений стал Samsung Galaxy S25, где FM-радио было доступно, но лишь в отдельных регионах — например, в Южной Корее — и только с подключёнными проводными наушниками, которые служили антенной.

В мае портал SlashGear посоветовал владельцам Android-устройств перезагружать смартфон при замедлении работы. При этом, если телефон активно используется, оставлять его включённым — нормально.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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