Картошка разваливается прямо в супе: один момент после закипания решает, останутся ли кубики целыми

Картофель отправляешь в кастрюлю аккуратными одинаковыми кубиками, а к моменту подачи часть из них уже превратилась в крошку. Бульон становится мутнее, края картошки исчезают, и вместо красивых кусочков остается почти картофельное пюре.

Причина часто кроется не только в сорте. После добавления картофеля супу нельзя позволять долго и бурно кипеть. Как только жидкость снова закипела, я уменьшаю нагрев и готовлю при спокойном кипении. Так кубики меньше сталкиваются друг с другом и успевают приготовиться, не разрушаясь раньше времени.

После картошки жду повторного закипания

Картофель нарезаю примерно одинаковыми кубиками. Это действительно важно: если часть кусочков крупная, а часть совсем мелкая, первые еще останутся твердыми, когда вторые уже начнут разваливаться.

Отправляю картофель в горячий бульон и жду, пока жидкость снова закипит. В этот момент сразу уменьшаю огонь.

В кастрюле не должно происходить бурного движения. Достаточно небольшого равномерного кипения.

Такой же принцип используют и профессиональные кулинары. В рецептах супов «Гастрономъ» после закипания обычно рекомендует уменьшать огонь и продолжать приготовление при умеренном нагреве.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «У меня картошка чаще всего разваливалась именно тогда, когда я ставила суп на сильный огонь, чтобы быстрее приготовить. Теперь после повторного закипания сразу уменьшаю нагрев. Кубики остаются гораздо аккуратнее, хотя по времени большой разницы я не заметила».

Постоянно мешать суп тоже не нужно

После добавления картофеля хочется время от времени проверять его ложкой. Но активно перемешивать содержимое кастрюли каждые несколько минут нет необходимости.

По мере приготовления картофель становится мягким. Если постоянно задевать его ложкой, края начинают повреждаться и крошиться.

Особенно осторожной я становлюсь ближе к концу приготовления. Перемешиваю суп только тогда, когда это действительно необходимо, и делаю это без резких движений.



Про Казань

Но иногда виноват сам картофель

Даже при одинаковом способе приготовления две картофелины могут вести себя в кастрюле совершенно по-разному. Причина — в содержании крахмала и особенностях конкретного сорта.

Рассыпчатый картофель хорош для пюре, но в супе способен быстрее потерять форму. Для блюд, где нужны аккуратные целые кусочки, удобнее сорта, которые меньше развариваются.

Как объясняет «Комсомольская правда», время приготовления картофеля зависит в том числе от сорта и размера кусочков. Поэтому ориентироваться исключительно на минуты по рецепту не всегда получается.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Бывало, что я готовила два одинаковых супа, а картошка в них получалась совершенно разной. Поэтому теперь начинаю проверять кубики немного раньше. Как только нож или вилка входят достаточно легко, стараюсь не держать кастрюлю на плите лишние десять минут».

Кислые продукты могут изменить время приготовления

Есть еще одна деталь, которую особенно важно учитывать при приготовлении щей, рассольника и некоторых других супов.

Томат, квашеная капуста, соленые огурцы и другие кислые ингредиенты способны влиять на размягчение картофеля. Поэтому их нередко добавляют после того, как картошка уже успела частично приготовиться.

Иначе можно столкнуться с противоположной проблемой: суп варится долго, а картофель все еще кажется плотным.

При этом универсальной очередности для любого супа нет — лучше учитывать конкретный рецепт и ингредиенты.

Готовность проверяю раньше, чем кажется нужным

Картошку легко переварить из желания добиться максимальной мягкости. Но если кубик уже легко прокалывается ножом, дополнительные 10–15 минут кипения ему обычно не нужны.

Нужно учитывать и то, что продукты некоторое время продолжают находиться в очень горячей жидкости после выключения плиты.

Поэтому я не жду момента, когда картошка начнет буквально рассыпаться от прикосновения ложки.

Если суп должен постоять перед подачей, особенно важно не переварить его на плите.

Сильный огонь быстрее суп не делает

Когда времени мало, возникает соблазн оставить кастрюлю активно бурлить. Но после закипания высокая температура жидкости практически не увеличивается — вместо этого становится интенсивнее само кипение.

А для картофеля это означает дополнительное механическое воздействие.

Поэтому после его добавления я слежу за одним простым моментом: дожидаюсь повторного закипания и сразу уменьшаю огонь. Затем почти не трогаю картошку и начинаю проверять готовность заранее.

Если подобрать подходящий картофель и не передерживать его, в тарелке останутся аккуратные мягкие кубики, а не картофельная крошка по всему бульону.

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