Вчерашнее пюре не разогреваю: добавляю начинку и жарю картофельные пирожки без теста

Оставшееся после ужина картофельное пюре на следующий день уже не такое нежное. После холодильника оно становится плотнее, поэтому просто разогревать гарнир мне не нравится. Зато именно такая консистенция отлично подходит для другого блюда.

Я добавляю к пюре яйцо и немного муки, прячу внутрь простую начинку и обжариваю на сковороде. Получаются румяные картофельные пирожки без дрожжей, замешивания теста и долгой возни с мукой.

В основу идет вчерашнее пюре

Для приготовления понадобится:

картофельное пюре — 500 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 2–4 ст. ложки;

соль — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Для начинки:

сыр — 100 г;

зеленый лук или другая зелень — по вкусу.

Холодное пюре перекладываю в миску, добавляю яйцо и сначала две ложки муки. Все перемешиваю и смотрю на консистенцию.

Масса должна быть достаточно плотной, чтобы из нее можно было сделать лепешку. Если пюре получилось жидковатым, постепенно подсыпаю еще немного муки. Сразу добавлять много не стоит — иначе картофельные пирожки станут тяжелыми.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Раньше вчерашнее пюре просто разогревала на гарнир, и обычно его ели без особого желания. Потом попробовала спрятать внутрь сыр и пожарить как пирожки. Теперь иногда специально оставляю немного пюре с ужина — на следующий день оно становится основой для совсем другого блюда».

Начинку можно менять каждый раз

Самый простой вариант — натертый сыр с зеленью. На ладони расплющиваю порцию картофельной массы, в центр кладу немного начинки, соединяю края и аккуратно формирую пирожок.

Но покупать продукты специально необязательно. Внутрь можно положить то, что уже есть в холодильнике: немного обжаренных грибов с луком, готовую курицу или вареное яйцо с зеленым луком.

Главное правило — начинка не должна быть слишком влажной. Например, грибы предварительно обжариваю до испарения жидкости, иначе пирожки могут начать разваливаться прямо на сковороде.

Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют готовые блюда своевременно убирать в холодильник и соблюдать условия хранения. Если пюре долго находилось при комнатной температуре или появились признаки порчи, использовать его повторно не следует.

Руки смачиваю водой

Картофельная масса может немного липнуть к ладоням. Вместо того чтобы постоянно подсыпать муку, слегка смачиваю руки холодной водой.

Сформированные пирожки можно немного обвалять в муке или панировочных сухарях. Последние дают более выраженную хрустящую корочку.

Сковороду заранее разогреваю с небольшим количеством масла. Выкладываю заготовки и первые несколько минут не двигаю их. Снизу должна сформироваться плотная румяная поверхность — после этого перевернуть пирожок гораздо проще.

Автор кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Сначала я постоянно подсыпала муку, потому что картофель лип к рукам. Пирожки держали форму отлично, но становились слишком плотными. Теперь просто смачиваю ладони водой — работать с массой проще, а картофельный вкус остается главным».

Особенно вкусны прямо со сковороды

Готовые пирожки перекладываю сначала на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Подаю горячими со сметаной или простым соусом из натурального йогурта и зелени.

Если внутри сыр, при разрезании он остается мягким и тягучим, а снаружи картофель покрывается поджаренной корочкой. Получается уже совсем не похоже на разогретый вчерашний гарнир.

Так из 500 граммов оставшегося пюре можно приготовить целую тарелку картофельных пирожков, причем отдельное тесто для них вообще не требуется. Нужно лишь добавить яйцо, немного муки и спрятать внутрь подходящую начинку.

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