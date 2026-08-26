Технологии

Эксперт ЮГУ рассказала, как распознать мошеннические письма

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Любовь Неустроева, директор департамента цифрового развития Югорского государственного университета, объяснила, как вычислить мошенническую рассылку. По её словам, в первую очередь стоит проверять адрес отправителя: если в нём заменены буквы или появились лишние символы, письмо с высокой вероятностью фишинговое.

Эксперт отметила, что злоумышленники часто допускают ошибки в тексте и используют нестандартные формулировки. Они стараются вызвать тревогу фразами о блокировке доступа или ограниченном времени действия предложения, а затем просят перейти по ссылке и ввести конфиденциальные данные.

Для защиты личных данных она рекомендует применять антивирусное ПО и менеджеры паролей, включая Kaspersky Password Manager, 1Password и «ОдинКлюч». Также важно включить двухфакторную аутентификацию, настроить уведомления о входе в почту и использовать режим приватного доступа.

По словам Неустроевой, мошенники собирают персональные данные через звонки и мессенджеры, представляясь сотрудниками банков, правоохранительных органов или служб доставки. Полученную информацию используют для шантажа, оформления кредитов и кражи денег. Эксперт прогнозирует, что через один-два года злоумышленники начнут применять искусственный интеллект для подделки голосов и видео в реальном времени. По материалам: rg.ru.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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