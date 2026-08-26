Технологии

Somnia Lab показал интимного робота Love Machine и анонсировал предзаказы

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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Стартап Somnia Lab официально представил робота Love Machine, предназначенного для интимных отношений. Компания также объявила о запуске предзаказов, который состоится после выхода первой потребительской версии — в августе 2026 года.

Устройство получило полноразмерное тело, плавные движения и систему подогрева, синхронизированную с памятью владельца. Внутри установлены большая языковая модель и алгоритм оценки привязанности, которые помогают роботу запоминать предпочтения и решать, когда проявлять инициативу.

Разработчики также продемонстрировали процесс обучения: робот осваивает движения через оператора и демонстрацию, что позволяет воспроизводить действия человека с минимальной задержкой.

Стоимость Love Machine пока не раскрыта, однако аналитики прогнозируют цену от 4 до 8 тысяч долларов. Ранее Life.ru сообщал о китайском роботе «Молния», который пробежал 100 метров за 9,32 секунды при скорости 14,5 м/с, побив результат Усэйна Болта, хотя этот забег не является мировым рекордом.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

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