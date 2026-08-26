Путин наградил орденом известную оперную певицу
Президент России Владимир Путин наградил народную артистку России, оперную певицу Хиблу Герзмава орденом «За заслуги в культуре и искусстве», сообщает EADaily.
Соответствующий указ опубликован на официальном портале нормативных актов. В документе говорится, что артистка отмечена за заслуги в области культуры и искусства, а также за многолетнюю плодотворную деятельность.
Хибла Герзмава является солисткой Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. В указе она указана как артистка-вокалистка этого учреждения культуры.
Певице 56 лет. За годы карьеры она выступала на сценах ведущих театров в России и за рубежом, включая Мариинский театр в Санкт-Петербурге, Венскую государственную оперу, театры в Лондоне, Нью-Йорке, Париже, Барселоне, Флоренции, Валенсии и других городах.
Герзмава исполняла известные сопрановые партии и гастролировала с концертными программами в разных странах. Среди них — Франция, Швеция, Нидерланды, Великобритания, Австрия, Бельгия, Испания, Греция, США, Япония и Турция.
Артистка является обладательницей гран-при X Международного конкурса имени Чайковского, второй премии Международного конкурса вокалистов имени Н. А. Римского-Корсакова и второй премии Международного конкурса вокалистов имени Франсиско Виньяса в Барселоне. Также она получала театральную премию «Золотой Орфей» в номинации «Лучшая певица».
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