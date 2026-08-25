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Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Бывшая жительница Эстонии Елена получила паспорт гражданина России по государственной программе содействия добровольному переселению соотечественников. Женщина рассказала, что во время принесения присяги ей было трудно сдержать слезы, сообщает РИА «Новости».

Решение о переезде семья Елены приняла весной 2022 года. По ее словам, тогда в эстонских СМИ усилились антироссийские настроения, после чего семья начала искать варианты переселения.

Информацию о программе Елена нашла на сайте российского посольства в Таллине. На сбор документов и перевод бумаг ушло около месяца, еще примерно три месяца семья ожидала одобрения от выбранного региона.

Для переезда выбрали Новгородскую область. Елена объяснила это тем, что в регионе не было жестких требований к возрасту, профессии и образованию переселенцев, а Великий Новгород расположен сравнительно недалеко от границы с Эстонией.

В октябре 2023 года семье выдали свидетельство участника программы. После этого были оформлены визы, и в ночь на 30 октября Елена вместе с мужем и тремя детьми пересекла границу России.

Статус участника программы позволил семье сразу подать заявление на гражданство. По словам Елены, им не пришлось проходить этапы получения разрешения на временное проживание и вида на жительство.

Взрослые члены семьи сдали экзамен по русскому языку, а детей быстро устроили в школу. Кроме того, семье предоставили финансовую помощь на обустройство, которой хватило на оформление документов и первые недели жизни на новом месте.

Российские паспорта все члены семьи получили примерно через полтора месяца после переезда. Елена назвала этот момент очень волнительным и отметила, что программа значительно упростила переселение.

По словам женщины, без такой поддержки переезд был бы намного сложнее, а возможно, семья вовсе не смогла бы его осуществить.

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