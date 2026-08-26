Гречку больше не подаю просто гарниром: добавляю сыр и жарю румяные лепешки

Вареная гречка на второй день редко вызывает восторг. Разогреть ее со сливочным маслом можно, но получается все тот же вчерашний гарнир. Поэтому остатки крупы я теперь использую иначе — добавляю яйцо, немного сыра и отправляю на сковороду.

Сыр расплавляется и помогает соединить крупу, а снаружи появляется румяная корочка. Получаются небольшие гречневые лепешки, которые можно подать со сметаной или овощным салатом.

На тарелку гречки беру около 100 граммов сыра

Для приготовления понадобится:

готовая гречка — 350–400 г;

твердый сыр — 80–100 г;

яйцо — 1 шт.;

мука — 1–2 ст. ложки;

соль — по вкусу;

черный перец — по желанию;

растительное масло — для жарки.

Гречку использую уже полностью остывшую. Сыр натираю на крупной терке и добавляю к крупе вместе с яйцом.

После перемешивания смотрю на консистенцию. Если масса хорошо собирается в лепешку, муки понадобится совсем немного. Сразу всыпать несколько ложек не стоит — иначе после жарки середина получится плотной.

Блюда из уже сваренной гречки необязательно ограничивать кашей и гарнирами. Например, «Гастрономъ» предлагает использовать крупу для котлет, запеканок и других блюд.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Именно остатки гречки у меня чаще всего несколько дней стояли в холодильнике. Разогревать ее второй раз никому не хотелось. А когда добавляю сыр и поджариваю небольшими лепешками, на вчерашний гарнир это уже совсем не похоже».

Сыр лучше брать тот, который хорошо плавится

Какого-то дорогого сорта здесь не требуется. Подойдет обычный полутвердый сыр, который хорошо плавится при нагревании.

Натираю его достаточно крупно. Во время жарки сыр внутри размягчается, а тот, что оказывается ближе к поверхности, дополнительно подрумянивается.

С количеством соли поэтому осторожничаю. Если сыр соленый, дополнительная соль может вообще не понадобиться.

При желании в основу можно добавить измельченный зеленый лук, укроп или немного чеснока.

Большими лепешки не делаю

Масса из целых гречневых зерен держится слабее привычного мучного теста. Поэтому вместо двух огромных лепешек формирую несколько небольших.

Сковороду разогреваю с небольшим количеством масла и выкладываю заготовки. Слегка прижимаю их лопаткой, чтобы толщина была примерно одинаковой.



Про Казань

После этого первые несколько минут лепешки вообще не трогаю. Снизу должна сформироваться хорошая корочка — только тогда они начинают легко переворачиваться.

Если попытаться сделать это слишком рано, масса может развалиться прямо на сковороде.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «С первой партией я поторопилась и начала переворачивать почти сразу — одна лепешка просто рассыпалась. Теперь жду уверенную корочку снизу. После этого достаточно одной широкой лопатки, и ничего собирать по всей сковороде не приходится».

Если масса рассыпается, добавляю не сыр, а яйцо или немного муки

У разных видов гречки после варки получается разная текстура. Одна остается влажной и мягкой, другая — максимально рассыпчатой. Поэтому точное количество муки приходится немного корректировать.

Если масса совсем не держится, сначала добавляю ложку муки. Иногда помогает и дополнительная часть взбитого яйца, но с жидкостью важно не переборщить. А вот превращать гречневую основу в обычное мучное тесто не нужно. Здесь должна хорошо чувствоваться сама крупа.

Можно добавить грибы или курицу

Базовый рецепт легко менять под содержимое холодильника. С гречкой хорошо сочетаются заранее обжаренные грибы с луком.

Можно мелко нарезать и добавить уже готовую курицу. Главное, чтобы дополнительные ингредиенты не были слишком влажными и уже были приготовлены.

Еще один вариант — положить внутрь небольшой кусочек сыра вместо того, чтобы вмешивать весь сыр в основу. Тогда после жарки получится мягкая тягучая середина.

Для блюда беру только правильно хранившуюся гречку

Использовать остатки удобно, но готовая крупа должна своевременно попасть в холодильник. Оставлять кашу до следующего дня при комнатной температуре не стоит.

О необходимости соблюдать условия хранения приготовленной пищи регулярно напоминает Роспотребнадзор. Если есть сомнения в том, как долго готовое блюдо находилось в тепле, повторная жарка — не способ сделать его снова безопасным.

Поэтому лепешки я обычно готовлю из гречки, оставшейся с предыдущего ужина и хранившейся в холодильнике.

Вчерашняя гречка превращается в отдельное блюдо

Для меня главное преимущество рецепта в том, что не приходится второй раз ставить на стол тот же самый гарнир.

Смешиваю холодную гречку с сыром и яйцом, формирую небольшие лепешки и обжариваю до корочки с обеих сторон. Внутри они остаются мягкими, сыр расплавляется, а поверхность получается румяной.

Так тарелка вчерашней каши, которую легко забыть в холодильнике, превращается в быстрый завтрак или ужин.

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