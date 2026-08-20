Баланс аренды и ипотеки: где в России выгоднее покупать, а где снимать – исследование Домклик

Аналитики «Домклик» оценили, как изменился баланс между рынком аренды и кредитования. Для этого эксперты сопоставили ежемесячные расходы на аренду и ипотеку в 20 крупнейших городах России. Учитывались платежи по реальным ипотечным сделкам заемщиков Сбера. При этом расчёты по базовой ипотеке велись только для вторичного жилья, так как на готовые квартиры приходится более 60% всех сделок по рыночным ставкам.

Как соотносятся платежи по аренде и ипотеке

Сравнение стоимости аренды и ипотечных платежей в августе 2026 года

Цветовая шкала отражает разницу между стоимостью аренды и ипотечным платежом: зелёный – аренда дороже ипотеки, жёлтый – аренда дешевле ипотеки на 5-15%, оранжевый – аренда дешевле ипотеки на 15-25% и красный – аренда дешевле ипотеки более чем на 25%.

Льготная ипотека: где покупка становится альтернативой аренде

В ряде городов ежемесячный платеж по субсидированным программам остаётся ниже или сопоставим с арендной ставкой, что делает покупку привлекательной альтернативой арендованному жилью.

В четырёх городах – Владивостоке, Калининграде, Новосибирске и Екатеринбурге – ежемесячный платёж по льготной ипотеке ниже арендного на 4-18%. Разница в абсолютных значениях составляет от 1 до 6 тыс. руб. в месяц.

Ещё в шести городах (Волгоград, Москва, Пермь, Самара, Уфа, Красноярск) льготная ипотека обходится дороже аренды, но разрыв не превышает 10% (1,0-2,3 тыс. руб., в Москве – 4,1 тыс.).

Приблизительно в половине городов льготная ипотека дороже аренды на 11% и более. Наибольший разрыв был отмечен в Краснодаре (почти 26%), Омске (23%), Казани и Нижнем Новгороде (17-18%). Учитывая, что в этих городах арендные ставки растут умеренно (а в Казани остаются на прежнем уровне уже более полугода), съёмное жильё остаётся доступной альтернативой для тех, кто пока не решился на покупку.

Рыночная ипотека против аренды: где выгоднее снимать

Сравнение стоимости аренды и платежа по базовой (рыночной) ипотеке на вторичное жилье показывает, что на текущий момент арендный платеж требует меньших ежемесячных расходов во всех рассмотренных городах.

Наименьшая разница наблюдалась во Владивостоке, Москве и Новосибирске (13-14% в пользу съёмного жилья).

В Москве, несмотря на высокие абсолютные цифры (аренда 60,2 тыс. руб. против платежа 69,2 тыс. руб.), ипотека выступает сравнительно доступной альтернативой аренде. Важно отметить, что в столице средняя доля первоначального взноса на готовую квартиру до 40 кв. м чуть превышает 60%, что и обеспечивает приемлемый ипотечный платёж.

В южных и промышленных центрах выгода от аренды существенно выше: в Ростове-на-Дону, Челябинске и Краснодаре аренда жилья обходится на 34-37% дешевле, чем ежемесячный платёж по ипотеке. В этих городах обслуживание рыночного кредита требует значительно больших ежемесячных вливаний, чем наём аналогичного жилья.

Методология

В расчётах использованы средние стоимости аренды однокомнатных квартир и ипотечных платежей на квартиры эконом- и комфорт-класса площадью до 40 кв. м в городах-миллионниках и крупных региональных центрах. Ипотечные платежи рассчитаны на основе фактических сделок. Данные по льготной ипотеке отражают условия действующих государственных программ, по базовой – средневзвешенные ставки по рыночным программам на период исследования.

По базовой ипотеке расчёты производились исключительно для квартир на вторичном рынке, так как на этот сегмент приходится более 60% сделок в рамках рыночных ипотечных программ.