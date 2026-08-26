Капусту мелко режу и смешиваю с фаршем: ленивые котлеты получаются сочнее обычных

Когда хочется котлет, но обычный вариант уже надоел, я добавляю в фарш свежую белокочанную капусту. Отдельно тушить ее или заворачивать начинку в листья не приходится: достаточно мелко нарезать овощ и смешать с мясом.

Во время приготовления капуста становится мягкой, отдает часть влаги фаршу и делает котлеты сочнее. При этом ее вкус не перетягивает все внимание на себя. Получается что-то среднее между привычными домашними котлетами и очень ленивыми голубцами, только без риса и долгой возни.

На полкило фарша беру около 200 граммов капусты

Для приготовления понадобится:

мясной фарш — 500 г;

белокочанная капуста — 180–200 г;

репчатый лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль — по вкусу;

черный перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Фарш подойдет свино-говяжий, куриный или из индейки. С более постным мясом разница особенно заметна: капуста добавляет влагу, которой таким котлетам часто не хватает.

Капусту стараюсь нарезать действительно мелко. Крупные кусочки будут дольше готовиться и сильнее чувствоваться в готовом блюде.

Похожее сочетание мяса и капусты используют и в ленивых голубцах. Например, «Гастрономъ» предлагает смешивать измельченную капусту непосредственно с мясной основой, не заворачивая начинку в отдельные листья.

Молодую капусту добавляю сразу

Если капуста молодая и мягкая, после нарезки ничего дополнительного с ней не делаю. Смешиваю с фаршем, луком и яйцом, добавляю соль и перец.

С зимним плотным кочаном поступаю немного иначе. Нарезанную капусту можно слегка помять руками с небольшим количеством соли или ненадолго залить горячей водой, а затем хорошо обсушить.

Так жесткие кусочки быстрее размягчатся во время жарки.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «В первый раз я нарезала капусту довольно крупно, и она слишком явно чувствовалась в котлетах. Теперь шинкую практически в крошку. После приготовления отдельные кусочки уже почти не замечаешь, зато фарш получается мягче и сочнее».

Хлеб в этот вариант обычно не кладу

В обычных котлетах размоченный хлеб помогает удерживать влагу. Здесь часть этой задачи берет на себя капуста, поэтому батон я не добавляю.

После соединения ингредиентов смотрю на консистенцию. Фарш должен спокойно держать форму в руках.



Про Казань

Если капуста оказалась очень сочной и масса стала жидковатой, не спешу засыпать ее мукой. Сначала оставляю фарш на 15–20 минут в холодильнике.

Много муки или панировочных сухарей внутри может сделать готовые котлеты плотнее, а нам нужен обратный результат.

Делаю котлеты небольшими

Из подготовленного фарша формирую небольшие приплюснутые котлеты. Огромными их не делаю: капусте и мясу нужно успеть полностью приготовиться внутри.

Сковороду заранее разогреваю с небольшим количеством масла. Выкладываю заготовки и первые минуты не двигаю, чтобы снизу сформировалась корочка.

Затем переворачиваю, обжариваю вторую сторону и уменьшаю нагрев. После этого можно ненадолго накрыть сковороду крышкой и довести котлеты до полной готовности.

Для блюд из мясного фарша особенно важно убедиться, что середина полностью приготовлена. Рекомендации по безопасному приготовлению мясных продуктов регулярно публикует Роспотребнадзор.

Автор рубрики кулинарной ленты Про Казань Анна Полякова: «Больше всего мне нравится этот рецепт с куриным фаршем. Обычные куриные котлеты у меня иногда получались суховатыми, а с капустой внутри остается больше сочности. Главное — не делать заготовки слишком толстыми, чтобы середина успела хорошо приготовиться».

Можно сделать почти ленивые голубцы

Если хочется еще сильнее приблизить блюдо к голубцам, в фарш можно добавить немного заранее приготовленного риса.

А вместо обычной жарки — слегка подрумянить котлеты, сложить их в глубокую сковороду и недолго потушить в томатно-сметанном соусе.

Но чаще я оставляю самый простой вариант без риса и подливы. Тогда котлеты сохраняют румяную поверхность, а внутри остаются мягкими.

К ним подходит практически любой гарнир: картофельное пюре, гречка, рис или просто овощной салат.

Капуста здесь почти не выдает себя

Главное преимущество рецепта для меня не только в экономии фарша. Мелко нарезанная капуста меняет саму текстуру котлет.

Она размягчается при нагревании, смешивается с мясными соками и не ощущается как отдельный гарнир. Особенно если не перебарщивать с количеством.

Поэтому на 500 г фарша мне достаточно примерно 180–200 г капусты. Получается больше котлет, они остаются сочными внутри, а отдельно возиться с капустными листьями, как для голубцов, вообще не приходится.

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