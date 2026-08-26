В обновленной библиотеке на улице Побежимова появился отдельный вход

В Авиастроительном районе Казани после капитального ремонта открылась библиотека №25 на улице Побежимова. Главное изменение — у неё появился отдельный вход с улицы, а не через подъезд жилого дома, как раньше. Для маломобильных читателей обустроили пандус.

До ремонта здание выглядело удручающе: осыпалась штукатурка, инженерные сети требовали замены. Строители демонтировали старые перекрытия, выровняли стены, заменили пол и полностью обновили коммуникации. Внутри теперь зона ресепшена, компьютеризированные рабочие места, стеллажи с подсветкой и мультимедийное оборудование.

В библиотеке два читальных зала: большой для взрослых и детский для читателей до шести лет. Оборудован конференц-зал для лекций, семинаров и мастер-классов. Специально для местных жителей сформировали подборку литературы по авиастроению и техническим специальностям, а если нужной книги нет, то читателям дадут бесплатный доступ к электронным ресурсам.

Для детей будут проводить литературные игры и мероприятия, для взрослых — лектории и обзоры новинок. Пенсионерам предложат курсы компьютерной грамотности, творческие встречи и клубы по интересам. А ещё в библиотеке появился импровизированный музейный уголок с редкими книгами 1930-х годов.