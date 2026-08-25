Технологии

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Гендиректор Xiaomi Лэй Цзюнь продемонстрировал ...

AI Иллюстрация создана при помощи ИИ

Подписаться на Дзен.канал

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь попал на фото с необычным складным смартфоном, который, по всей видимости, является моделью MIX Ultra. Ожидается, что устройство анонсируют в ближайшее время, а его экран будет сопоставим с дисплеем Samsung Galaxy Z Fold 8.

Согласно утечкам, MIX Ultra получит внутренний экран диагональю 7,5–7,6 дюйма, боковой сканер отпечатков пальцев и основную камеру на 200 мегапикселей. Также упоминаются батарея около 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки и операционная система HyperOS 4 на базе Android 17.

Также по данным утечек, аппарат будет работать на новейшем процессоре Xring O3, который включает 10-ядерный CPU с частотой до 4,35 ГГц, мощный нейромодуль и поддержку памяти LPDDR6. Эта информация носит неофициальный характер.

В сети появилось изображение Лэй Цзюня с бордовым складным телефоном, ранее не встречавшимся у Xiaomi. Вероятно, это и есть MIX Ultra, отмечает портал Ferra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

Интересное в Казани

23 часа назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

санэпидемстанция подольск официальный сайт

Не у нас

час назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Не у нас

19 часов назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

тейпирование от целлюлита в Москве

Кулинария

день назад

Яйца для омлета больше не взбиваю до пены: пышность зависит совсем не от этого

Кулинария

9 часов назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Кулинария

день назад

Лавровый лист не оставляю в супе до следующего дня: когда его действительно пора доставать

Не у нас

19 часов назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей
Новости Татарстана
14 минут назад

Житель Нурлата получил шесть месяцев условно за неуплату алиментов

Житель Нурлата осужден за неуплату алиментов, д...

Кулинария

10 минут назад

Вчерашние макароны смешиваю с яйцом и сыром: на сковороде получается ужин с хрустящей корочкой

Интересное в Казани

21 час назад

Алтай в центре Казани: как древняя тюркская мифология ожила в интерьере лаундж-заведения

Новости Татарстана

46 минут назад

Рустам Минниханов осмотрел новую мечеть в Высокогорском районе

Новости Казани

час назад

Канье Уэст отменил приезд на «Новую волну» в Казань
В Татарстане 25 августа ожидаются дожди, грозы ...
Новости Татарстана
час назад

В Татарстане 25 августа ожидаются дожди, грозы и до +27 градусов

Не у нас

час назад

Миронов предложил поднять возраст получателя алиментов до 23 лет

Не у нас

час назад

«Финуслуги»: Крупнейшие банки РФ повысили ставки по краткосрочным вкладам

Не у нас

час назад

Продажу алкоголя 1 сентября ограничат в 60 регионах России
Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отды...
Новости России
4 дня назад

Билайн усилил 4G там, куда приезжают и где отдыхают тысячи гостей Лаишевского района