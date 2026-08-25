Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь попал на фото с необычным складным смартфоном, который, по всей видимости, является моделью MIX Ultra. Ожидается, что устройство анонсируют в ближайшее время, а его экран будет сопоставим с дисплеем Samsung Galaxy Z Fold 8.

Согласно утечкам, MIX Ultra получит внутренний экран диагональю 7,5–7,6 дюйма, боковой сканер отпечатков пальцев и основную камеру на 200 мегапикселей. Также упоминаются батарея около 6000 мА·ч с поддержкой беспроводной зарядки и операционная система HyperOS 4 на базе Android 17.

Также по данным утечек, аппарат будет работать на новейшем процессоре Xring O3, который включает 10-ядерный CPU с частотой до 4,35 ГГц, мощный нейромодуль и поддержку памяти LPDDR6. Эта информация носит неофициальный характер.

В сети появилось изображение Лэй Цзюня с бордовым складным телефоном, ранее не встречавшимся у Xiaomi. Вероятно, это и есть MIX Ultra, отмечает портал Ferra.