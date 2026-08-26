Poco объявила о глобальном запуске F9 Pro и F9 Ultra

Компания Poco официально подтвердила, что новые смартфоны F9 Pro и F9 Ultra выйдут на мировой рынок. Презентация устройств состоится 1 сентября в онлайн-формате.



Обе модели окажутся переименованными версиями Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, которые уже продаются в Китае. F9 Ultra будет представлен в тёмно-вишнёвом цвете, а F9 Pro — в зелёном.



Официальные характеристики пока не раскрыты. Согласно утечкам, аккумулятор F9 Pro получит ёмкость 6330 мА·ч, а F9 Ultra — 8050 мА·ч. Остальные параметры, предположительно, совпадут с оригинальными моделями.



Ожидаемая стоимость F9 Pro — около 799 евро, F9 Ultra — около 999 евро. Информацию о запуске приводит Ferra.