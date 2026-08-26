Технологии

Poco объявила о глобальном запуске F9 Pro и F9 Ultra

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
Подписаться на Дзен.канал

Компания Poco официально подтвердила, что новые смартфоны F9 Pro и F9 Ultra выйдут на мировой рынок. Презентация устройств состоится 1 сентября в онлайн-формате.\n\nОбе модели окажутся переименованными версиями Redmi K100 Pro и K100 Pro Max, которые уже продаются в Китае. F9 Ultra будет представлен в тёмно-вишнёвом цвете, а F9 Pro — в зелёном.\n\nОфициальные характеристики пока не раскрыты. Согласно утечкам, аккумулятор F9 Pro получит ёмкость 6330 мА·ч, а F9 Ultra — 8050 мА·ч. Остальные параметры, предположительно, совпадут с оригинальными моделями.\n\nОжидаемая стоимость F9 Pro — около 799 евро, F9 Ultra — около 999 евро. Информацию о запуске приводит Ferra.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

день назад

Пачку творога смешиваю с картофелем: эти румяные лепешки у нас съедают еще горячими - рецепт на скорую руку

Интересное в Казани

день назад

130 лет российскому автомобилю: как новый кроссовер готовят к казанским зимам и дорогам

почему клопы кусают только одного человека в семье

Не у нас

день назад

Бывшая жительница Эстонии сказала, как прошел переезд в Россию

Интересное в Казани

2 дня назад

Как удивить взрослого, который уже всё видел: рассказываем, что в Казани заставляет забыть о возрасте и снова смеяться

уроки игры на акустической гитаре в Москве

Не у нас

день назад

Перед россиянами сняли вопрос о короткой рабочей неделе осенью 2026 года

Не у нас

день назад

В СМИ сняли вопрос, за что Овечкин получил 33 штрафа на 82 тыс. рублей

Не у нас

день назад

Фигуристы из Японии и Новой Зеландии сняли флаги в поддержку россиянина

Технологии

день назад

Гендиректор Xiaomi показал складной смартфон MIX Ultra

Кулинария

день назад

Картофель натираю прямо в фарш: котлет получается больше, а внутри они остаются сочными
Новости Казани
37 минут назад

Казанское метро с 1 сентября переходит на осенний график работы

Казанское метро с 1 сентября переходит на осенн...

Кулинария

24 минуты назад

Рыба разваливается при первом переворачивании: одна ошибка лишает ее красивой корочки

Интересное в Казани

день назад

В путешествии характер автомобиля виден без прикрас: что казанцам стоит проверить до выезда на трассу

Кулинария

51 минуту назад

Картошку для жарки сначала заливаю водой: после одного шага корочка получается заметно лучше

Новости Татарстана

час назад

Рустам Минниханов ознакомился с проектами развития СИБУРа в Татарстане
Архитектор Валеева показала новый Центр регби д...
Новости Казани
час назад

Архитектор Валеева показала новый Центр регби для «Стрелы-Ак Барс» в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

92 рюкзака для будущих первоклассников вручили в Чистополе

Кулинария

2 часа назад

Муку в сырники кладу только снаружи: внутри они получаются совсем другой текстуры

Не у нас

3 часа назад

В РУДН назвали человеческий фактор главной причиной успешных взломов телефонов
Жители Татарстана летом заинтересовались новым ...
Новости России
5 дней назад

Жители Татарстана летом заинтересовались новым жильем