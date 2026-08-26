На рендерах показали юбилейный iPhone к 20-летию серии

В интернете появились рендеры смартфона, который, как утверждается, Apple готовит к 20-летию линейки iPhone. По данным инсайдеров, анонс устройства состоится в 2027 году, сообщает Ferra.

На изображениях смартфон имеет изогнутое с двух сторон стекло, горизонтально расположенный блок из двух камер на задней панели и круглое отверстие под фронтальную камеру. Dynamic Island на рендерах отсутствует, из-за чего остаётся неясным, где могут разместиться датчики Face ID.

Впрочем, изображения содержат нестыковки: на некоторых нет кнопок регулировки громкости. В Android Authority предположили, что картинки могли быть сгенерированы искусственным интеллектом по словесному описанию. Источник советует пока не доверять этим рендерам.